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Украинский суд дал жителю Харьковской области 15 лет за поддержку России - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876679474.html
Украинский суд дал жителю Харьковской области 15 лет за поддержку России
Украинский суд дал жителю Харьковской области 15 лет за поддержку России - РИА Новости, 07.06.2023
Украинский суд дал жителю Харьковской области 15 лет за поддержку России
Суд на Украине приговорил жителя Волчанска Харьковской области, который поднял российский флаг над городом, к 15 годам лишения свободы, сообщили в среду в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:39
2023-06-07T12:39
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
россия
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Суд на Украине приговорил жителя Волчанска Харьковской области, который поднял российский флаг над городом, к 15 годам лишения свободы, сообщили в среду в Службе безопасности Украины. В ведомстве утверждают, что 45-летний местный житель якобы добровольно сотрудничал с российскими военными, когда те находились в городе, и должен был возглавить Волчанск. Его обвиняли в госизмене. "По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. Фамилия мужчины не называется.
https://ria.ru/20230419/ukraina-1866399214.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, украина, россия, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Россия, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский суд дал жителю Харьковской области 15 лет за поддержку России

Украинский суд приговорил жителя Волчанска, поднявшего российский флаг, к 15 годам колонии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Суд на Украине приговорил жителя Волчанска Харьковской области, который поднял российский флаг над городом, к 15 годам лишения свободы, сообщили в среду в Службе безопасности Украины.
В ведомстве утверждают, что 45-летний местный житель якобы добровольно сотрудничал с российскими военными, когда те находились в городе, и должен был возглавить Волчанск. Его обвиняли в госизмене.
"По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
Фамилия мужчины не называется.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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