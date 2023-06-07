https://ria.ru/20230607/ukraina-1876679474.html

Украинский суд дал жителю Харьковской области 15 лет за поддержку России

Украинский суд дал жителю Харьковской области 15 лет за поддержку России - РИА Новости, 07.06.2023

Украинский суд дал жителю Харьковской области 15 лет за поддержку России

Суд на Украине приговорил жителя Волчанска Харьковской области, который поднял российский флаг над городом, к 15 годам лишения свободы, сообщили в среду в... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:39

2023-06-07T12:39

2023-06-07T12:39

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Суд на Украине приговорил жителя Волчанска Харьковской области, который поднял российский флаг над городом, к 15 годам лишения свободы, сообщили в среду в Службе безопасности Украины. В ведомстве утверждают, что 45-летний местный житель якобы добровольно сотрудничал с российскими военными, когда те находились в городе, и должен был возглавить Волчанск. Его обвиняли в госизмене. "По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. Фамилия мужчины не называется.

https://ria.ru/20230419/ukraina-1866399214.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, украина, россия, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр