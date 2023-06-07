https://ria.ru/20230607/ukraina-1876679474.html
Украинский суд дал жителю Харьковской области 15 лет за поддержку России
Украинский суд дал жителю Харьковской области 15 лет за поддержку России - РИА Новости, 07.06.2023
Украинский суд дал жителю Харьковской области 15 лет за поддержку России
Суд на Украине приговорил жителя Волчанска Харьковской области, который поднял российский флаг над городом, к 15 годам лишения свободы, сообщили в среду в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:39
2023-06-07T12:39
2023-06-07T12:39
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Суд на Украине приговорил жителя Волчанска Харьковской области, который поднял российский флаг над городом, к 15 годам лишения свободы, сообщили в среду в Службе безопасности Украины. В ведомстве утверждают, что 45-летний местный житель якобы добровольно сотрудничал с российскими военными, когда те находились в городе, и должен был возглавить Волчанск. Его обвиняли в госизмене. "По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. Фамилия мужчины не называется.
https://ria.ru/20230419/ukraina-1866399214.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинский суд дал жителю Харьковской области 15 лет за поддержку России
Украинский суд приговорил жителя Волчанска, поднявшего российский флаг, к 15 годам колонии