https://ria.ru/20230607/ukraina-1876665894.html
В Германии сообщили неприятную для Украины новость о будущем страны
В Германии сообщили неприятную для Украины новость о будущем страны - РИА Новости, 07.06.2023
В Германии сообщили неприятную для Украины новость о будущем страны
Запад будет решать, когда начнутся переговоры о перемирии, а не Украина, пишет Кристоф Шильтц для издания Die Welt. "Вполне возможно, что правительство в Киеве... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:56
2023-06-07T11:56
2023-06-07T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
нато
евросоюз
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Запад будет решать, когда начнутся переговоры о перемирии, а не Украина, пишет Кристоф Шильтц для издания Die Welt. "Вполне возможно, что правительство в Киеве думает по-другому и намерено продолжать воевать. Однако вопреки официальным заявлениям Запада, не суверенная Украина будет решать, когда должны начаться переговоры о перемирии. Это решение примут президент США Байден и главы правительств Великобритании, Франции и Германии", — говорится в публикации. В статье отмечается, что многие страны в Евросоюзе и НАТО не будут ждать пока украинские вооруженные силы займут утерянную территорию, а начнут ввести переговоры с Россией, потому что они настроились на "ампутированную Украину". "Решающее значение будет иметь вопрос, какую цену Киеву и Западу в конечном итоге придется заплатить за перемирие и тем более за мирные переговоры", — пишет Шильтц. Автор также пришел к выводу, что членство Украины ни в ЕС, ни в НАТО в ближайшие 15-20 лет не будет реальным.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230607/karlson-1876638994.html
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в мире, нато, евросоюз, украина, киев, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Евросоюз, Украина, Киев, Германия
В Германии сообщили неприятную для Украины новость о будущем страны
Автор Die Welt Шильтц считает, что Запад настроен на ампутированную Украину