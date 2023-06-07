Рейтинг@Mail.ru
В Германии сообщили неприятную для Украины новость о будущем страны - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 07.06.2023 (обновлено: 12:31 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876665894.html
В Германии сообщили неприятную для Украины новость о будущем страны
В Германии сообщили неприятную для Украины новость о будущем страны - РИА Новости, 07.06.2023
В Германии сообщили неприятную для Украины новость о будущем страны
Запад будет решать, когда начнутся переговоры о перемирии, а не Украина, пишет Кристоф Шильтц для издания Die Welt. "Вполне возможно, что правительство в Киеве... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:56
2023-06-07T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
нато
евросоюз
украина
киев
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Запад будет решать, когда начнутся переговоры о перемирии, а не Украина, пишет Кристоф Шильтц для издания Die Welt. "Вполне возможно, что правительство в Киеве думает по-другому и намерено продолжать воевать. Однако вопреки официальным заявлениям Запада, не суверенная Украина будет решать, когда должны начаться переговоры о перемирии. Это решение примут президент США Байден и главы правительств Великобритании, Франции и Германии", — говорится в публикации. В статье отмечается, что многие страны в Евросоюзе и НАТО не будут ждать пока украинские вооруженные силы займут утерянную территорию, а начнут ввести переговоры с Россией, потому что они настроились на "ампутированную Украину". "Решающее значение будет иметь вопрос, какую цену Киеву и Западу в конечном итоге придется заплатить за перемирие и тем более за мирные переговоры", — пишет Шильтц. Автор также пришел к выводу, что членство Украины ни в ЕС, ни в НАТО в ближайшие 15-20 лет не будет реальным.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230607/karlson-1876638994.html
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876627255.html
украина
киев
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_159:0:1856:1273_1920x0_80_0_0_d747527f513580ac2d1bcb55fe7dc81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, евросоюз, украина, киев, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Евросоюз, Украина, Киев, Германия
В Германии сообщили неприятную для Украины новость о будущем страны

Автор Die Welt Шильтц считает, что Запад настроен на ампутированную Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной Рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Запад будет решать, когда начнутся переговоры о перемирии, а не Украина, пишет Кристоф Шильтц для издания Die Welt.

"Вполне возможно, что правительство в Киеве думает по-другому и намерено продолжать воевать. Однако вопреки официальным заявлениям Запада, не суверенная Украина будет решать, когда должны начаться переговоры о перемирии. Это решение примут президент США Байден и главы правительств Великобритании, Франции и Германии", — говорится в публикации.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Карлсон указал на ложь американских СМИ о Каховской ГЭС и Путине
Вчера, 10:03
В статье отмечается, что многие страны в Евросоюзе и НАТО не будут ждать пока украинские вооруженные силы займут утерянную территорию, а начнут ввести переговоры с Россией, потому что они настроились на "ампутированную Украину".

"Решающее значение будет иметь вопрос, какую цену Киеву и Западу в конечном итоге придется заплатить за перемирие и тем более за мирные переговоры", — пишет Шильтц.

Автор также пришел к выводу, что членство Украины ни в ЕС, ни в НАТО в ближайшие 15-20 лет не будет реальным.

Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
"Еще больше лжи". Немцев шокировали слова Бербок о Каховской ГЭС
Вчера, 09:14
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОЕвросоюзУкраинаКиевГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала