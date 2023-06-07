https://ria.ru/20230607/ukraina-1876665894.html

В Германии сообщили неприятную для Украины новость о будущем страны

В Германии сообщили неприятную для Украины новость о будущем страны - РИА Новости, 07.06.2023

В Германии сообщили неприятную для Украины новость о будущем страны

Запад будет решать, когда начнутся переговоры о перемирии, а не Украина, пишет Кристоф Шильтц для издания Die Welt. "Вполне возможно, что правительство в Киеве... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:56

2023-06-07T11:56

2023-06-07T12:31

специальная военная операция на украине

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киев

германия

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Запад будет решать, когда начнутся переговоры о перемирии, а не Украина, пишет Кристоф Шильтц для издания Die Welt. "Вполне возможно, что правительство в Киеве думает по-другому и намерено продолжать воевать. Однако вопреки официальным заявлениям Запада, не суверенная Украина будет решать, когда должны начаться переговоры о перемирии. Это решение примут президент США Байден и главы правительств Великобритании, Франции и Германии", — говорится в публикации. В статье отмечается, что многие страны в Евросоюзе и НАТО не будут ждать пока украинские вооруженные силы займут утерянную территорию, а начнут ввести переговоры с Россией, потому что они настроились на "ампутированную Украину". "Решающее значение будет иметь вопрос, какую цену Киеву и Западу в конечном итоге придется заплатить за перемирие и тем более за мирные переговоры", — пишет Шильтц. Автор также пришел к выводу, что членство Украины ни в ЕС, ни в НАТО в ближайшие 15-20 лет не будет реальным.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230607/karlson-1876638994.html

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876627255.html

украина

киев

германия

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в мире, нато, евросоюз, украина, киев, германия