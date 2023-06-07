Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал Украину "страной 404" - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876657139.html
Медведев назвал Украину "страной 404"
Медведев назвал Украину "страной 404" - РИА Новости, 07.06.2023
Медведев назвал Украину "страной 404"
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал в Telegram-канале Украину страной 404 - термином, обозначающим ошибку. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:12
2023-06-07T11:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_0:38:2866:1650_1920x0_80_0_0_206c2478b54b70fd22fddcd8ca3c575b.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал в Telegram-канале Украину страной 404 - термином, обозначающим ошибку. "Его (наступления) цель - полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране 404", - написал он. 404 или Not Found - стандартный код ответа HTTP о том, что клиент был в состоянии общаться с сервером, но сервер не может найти данные согласно запросу.
https://ria.ru/20230502/razdel-1869261644.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_627648a9ff36fbae4454ea295c3798e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев назвал Украину "страной 404"

Замруководителя Совбеза России Медведев назвал Украину ошибкой

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал в Telegram-канале Украину страной 404 - термином, обозначающим ошибку.
«
"Его (наступления) цель - полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране 404", - написал он.
404 или Not Found - стандартный код ответа HTTP о том, что клиент был в состоянии общаться с сервером, но сервер не может найти данные согласно запросу.
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
"Это русские города". В США раскрыли план раздела Украины
2 мая, 19:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала