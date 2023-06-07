https://ria.ru/20230607/ukraina-1876627255.html

"Еще больше лжи". Немцев шокировали слова Бербок о Каховской ГЭС

"Еще больше лжи". Немцев шокировали слова Бербок о Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

"Еще больше лжи". Немцев шокировали слова Бербок о Каховской ГЭС

Пользователи Twitter раскритиковали пост главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что в подрыве Каховской ГЭС виновата Россия, потому что она начала конфликт... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T09:14

2023-06-07T09:14

2023-06-07T09:33

специальная военная операция на украине

в мире

анналена бербок

германия

россия

украина

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали пост главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что в подрыве Каховской ГЭС виновата Россия, потому что она начала конфликт против Украины. "Ложь, ложь, ложь и еще больше лжи. Вы вообще можете сделать что-нибудь еще, госпожа военный министр?", — поинтересовался Jorgsen. "Почему бы вам не представить доказательства?", — отметил Karsten. "Вместо слов о том, что Германия работает над мирным планом, мы слышим такие заявления", — поддержал Matthias M."Вас просто нельзя воспринимать всерьез", — поделился мнением еще один пользователь. "Осуждение без доказательств", — заключили читатели. В ночь на вторник обстрелы со стороны киевской армии привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подорвав электростанцию, киевский режим пытался лишить Крым воды. Он также связал эти преступные действия с неудачами ВСУ во время контрнаступления.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

германия

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