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Умер обладатель "Грэмми", пианист Джордж Уинстон
Умер обладатель "Грэмми", пианист Джордж Уинстон - РИА Новости, 07.06.2023
Умер обладатель "Грэмми", пианист Джордж Уинстон
Обладатель "Грэмми", американский пианист Джордж Уинстон ушел из жизни в возрасте 73 лет, сообщает Deadline. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:38
2023-06-07T11:38
2023-06-07T12:41
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Обладатель "Грэмми", американский пианист Джордж Уинстон ушел из жизни в возрасте 73 лет, сообщает Deadline. Причиной смерти артиста послужила длительная борьба с раком. Он перенес пересадку костного мозга дважды – в 2003 и 2012 годах.Из-за болезни Уинстону пришлось отложить тур, посвященный выходу его альбома Night в прошлом году. Он планировал продолжить концертную деятельность в 2024-м. Джордж Уинстон обрел популярность в 1980-х благодаря своей серии "Времен года". Он записывал как треки собственного авторства, так и народные композиции. В 1996 году музыкант удостоился премии "Грэмми" за альбом Forest. Позже он был номинирован еще пять раз. Уинстон работал не только над собственной музыкой, но и основал лейбл Dancing Cat Records в 1983 году. Он также занимался благотворительностью – записал музыку в поддержку жертв урагана "Катрина" и исследований онкологических заболеваний.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, сша, грэмми, музыка, новости культуры
Шоубиз, Знаменитости, США, Грэмми, Музыка, Новости культуры
Умер обладатель "Грэмми", пианист Джордж Уинстон
В возрасте 73 лет не стало пианиста и обладателя премии "Грэмми" Джорджа Уинстона
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости.
Обладатель "Грэмми", американский пианист Джордж Уинстон ушел из жизни в возрасте 73 лет, сообщает
Deadline.
Причиной смерти артиста послужила длительная борьба с раком. Он перенес пересадку костного мозга дважды – в 2003 и 2012 годах.
Из-за болезни Уинстону пришлось отложить тур, посвященный выходу его альбома Night в прошлом году. Он планировал продолжить концертную деятельность в 2024-м.
Джордж Уинстон обрел популярность в 1980-х благодаря своей серии "Времен года". Он записывал как треки собственного авторства, так и народные композиции. В 1996 году музыкант удостоился премии "Грэмми" за альбом Forest. Позже он был номинирован еще пять раз.
Уинстон работал не только над собственной музыкой, но и основал лейбл Dancing Cat Records в 1983 году. Он также занимался благотворительностью – записал музыку в поддержку жертв урагана "Катрина" и исследований онкологических заболеваний.