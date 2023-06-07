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Умер обладатель "Грэмми", пианист Джордж Уинстон

Умер обладатель "Грэмми", пианист Джордж Уинстон - РИА Новости, 07.06.2023

Умер обладатель "Грэмми", пианист Джордж Уинстон

Обладатель "Грэмми", американский пианист Джордж Уинстон ушел из жизни в возрасте 73 лет, сообщает Deadline. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:38

2023-06-07T11:38

2023-06-07T12:41

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Обладатель "Грэмми", американский пианист Джордж Уинстон ушел из жизни в возрасте 73 лет, сообщает Deadline. Причиной смерти артиста послужила длительная борьба с раком. Он перенес пересадку костного мозга дважды – в 2003 и 2012 годах.Из-за болезни Уинстону пришлось отложить тур, посвященный выходу его альбома Night в прошлом году. Он планировал продолжить концертную деятельность в 2024-м. Джордж Уинстон обрел популярность в 1980-х благодаря своей серии "Времен года". Он записывал как треки собственного авторства, так и народные композиции. В 1996 году музыкант удостоился премии "Грэмми" за альбом Forest. Позже он был номинирован еще пять раз. Уинстон работал не только над собственной музыкой, но и основал лейбл Dancing Cat Records в 1983 году. Он также занимался благотворительностью – записал музыку в поддержку жертв урагана "Катрина" и исследований онкологических заболеваний.

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, сша, грэмми, музыка, новости культуры