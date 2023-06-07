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Угроза Запорожской АЭС исходит только от Украины, заявил Карчаа
Угроза Запорожской АЭС исходит только от Украины, заявил Карчаа - РИА Новости, 07.06.2023
Угроза Запорожской АЭС исходит только от Украины, заявил Карчаа
Угроза Запорожской атомной электростанции исходит только от Украины, рассказал РИА Новости советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T09:52
2023-06-07T09:52
2023-06-07T09:52
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Угроза Запорожской атомной электростанции исходит только от Украины, рассказал РИА Новости советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Ядерного инцидента не случилось, скорее вопреки, чем благодаря. Почему? Все угрозы Запорожской атомной станции, как исходили с лета прошлого года со стороны, подконтрольной украинскому режиму, так и исходят по сей день", - сказал Карчаа.
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украина, в мире, запорожская аэс, росэнергоатом
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Запорожская АЭС, Росэнергоатом
Угроза Запорожской АЭС исходит только от Украины, заявил Карчаа
Советник гендиректора "Росэнергоатома" Карчаа: угроза ЗАЭС исходит только от Украины