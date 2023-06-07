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В Мариуполе нашли тело жертвы "азовца" - РИА Новости, 07.06.2023
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03:13 07.06.2023 (обновлено: 04:53 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/ubiystvo-1876612462.html
В Мариуполе нашли тело жертвы "азовца"
В Мариуполе нашли тело жертвы "азовца" - РИА Новости, 07.06.2023
В Мариуполе нашли тело жертвы "азовца"
В Мариуполе нашли тело с вырезанной на животе свастикой и следами изнасилования по адресу из показаний пленного боевика "Азова"*, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T03:13
2023-06-07T04:53
мариуполь
происшествия
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 7 июн — РИА Новости. В Мариуполе нашли тело с вырезанной на животе свастикой и следами изнасилования по адресу из показаний пленного боевика "Азова"*, сообщил РИА Новости судебно-медицинский эксперт бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР Богдан Аверин. В конце мая пленный "азовец" дал признательные показания о расстреле группой боевиков в марте 2022 года в Мариуполе семьи — мужа, жены и их несовершеннолетней дочери. Согласно признанию пленного, один из принимавших участие в расстреле — снайпер "Азова"* — после убийства надругался над телом женщины, совершив с ней половой акт. По словам Аверина, российские силовики, расследовавшие это дело, обратились в бюро судмедэкспертизы с запросом о том, находились ли по адресу из показаний пленного трупы. В архиве бюро обнаружили запись, согласно которой, именно в том доме оказалось в том числе и тело женщины с признаками изнасилования и вырезанной на животе свастикой. "В ходе судебно-медицинской экспертизы были выявлены телесные повреждения, характерные для насильственного совершения с ней полового акта. Также в ходе судебно-медицинского исследования трупа были обнаружены телесные повреждения, которые образовались после наступления смерти от тангенциального действия тупого предмета в область живота. Данные телесные повреждения были представлены в виде нацистского креста, или свастики", — уточнил эксперт, подчеркнув, что личность женщины установить не удалось, ее тело захоронили.По словам сотрудника российских силовых структур, продолжается дальнейшее расследование.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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мариуполь, происшествия
Мариуполь, Происшествия
В Мариуполе нашли тело жертвы "азовца"

Судмедэксперт ДНР: в Мариуполе нашли тело женщины, убитой "азовцем"

© Фото : Пресс-служба Росгвардии Взятый в плен украинский боевик
Взятый в плен украинский боевик - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Пресс-служба Росгвардии
Взятый в плен украинский боевик. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 7 июн — РИА Новости. В Мариуполе нашли тело с вырезанной на животе свастикой и следами изнасилования по адресу из показаний пленного боевика "Азова"*, сообщил РИА Новости судебно-медицинский эксперт бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР Богдан Аверин.
В конце мая пленный "азовец" дал признательные показания о расстреле группой боевиков в марте 2022 года в Мариуполе семьи — мужа, жены и их несовершеннолетней дочери. Согласно признанию пленного, один из принимавших участие в расстреле — снайпер "Азова"* — после убийства надругался над телом женщины, совершив с ней половой акт.
По словам Аверина, российские силовики, расследовавшие это дело, обратились в бюро судмедэкспертизы с запросом о том, находились ли по адресу из показаний пленного трупы. В архиве бюро обнаружили запись, согласно которой, именно в том доме оказалось в том числе и тело женщины с признаками изнасилования и вырезанной на животе свастикой.
«
"В ходе судебно-медицинской экспертизы были выявлены телесные повреждения, характерные для насильственного совершения с ней полового акта. Также в ходе судебно-медицинского исследования трупа были обнаружены телесные повреждения, которые образовались после наступления смерти от тангенциального действия тупого предмета в область живота. Данные телесные повреждения были представлены в виде нацистского креста, или свастики", — уточнил эксперт, подчеркнув, что личность женщины установить не удалось, ее тело захоронили.
По словам сотрудника российских силовых структур, продолжается дальнейшее расследование.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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