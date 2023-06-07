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Компании в Гане готовы собирать УАЗы, заявил представитель страны - РИА Новости, 07.06.2023
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05:43 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/uaz-1876615618.html
Компании в Гане готовы собирать УАЗы, заявил представитель страны
Компании в Гане готовы собирать УАЗы, заявил представитель страны - РИА Новости, 07.06.2023
Компании в Гане готовы собирать УАЗы, заявил представитель страны
Компании в Гане готовы собирать автомобили УАЗ, в ближайшие месяцы в Москву направится делегация для переговоров по этой теме, заявил РИА Новости ­председатель... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T05:43
2023-06-07T05:43
экономика
авто
гана
россия
москва
ульяновский автомобильный завод (уаз)
соллерс
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Компании в Гане готовы собирать автомобили УАЗ, в ближайшие месяцы в Москву направится делегация для переговоров по этой теме, заявил РИА Новости ­председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг. "Некоторые компании выражают интерес к УАЗу. В июне или июле этого года я буду участвовать в переговорах с компанией "Соллерс", которая производит УАЗы. Если все пройдет успешно, мы готовы собирать их в Гане. Делегацию возглавит представитель российского автоцентра в Гане", - сказал Ауку-Боатенг, комментируя вопрос о торговых отношениях между Россией и Ганой. Раннее в МИД РФ сообщали, что заинтересованность в выходе на рынок Ганы проявляли крупнейшие автопроизводители России, в том числе УАЗ и "Камаз".
https://ria.ru/20220603/uaz-1792979532.html
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экономика, авто, гана, россия, москва, ульяновский автомобильный завод (уаз), соллерс
Экономика, Авто, Гана, Россия, Москва, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Соллерс
Компании в Гане готовы собирать УАЗы, заявил представитель страны

Представитель Аккры Ауку-Боатенг: компании в Гане готовы собирать УАЗы

© ТоргмашУАЗ 31519 "Хантер" в версии "Экспедиция"
УАЗ 31519 Хантер в версии Экспедиция
© Торгмаш
УАЗ 31519 "Хантер" в версии "Экспедиция". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Компании в Гане готовы собирать автомобили УАЗ, в ближайшие месяцы в Москву направится делегация для переговоров по этой теме, заявил РИА Новости ­председатель ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг.
"Некоторые компании выражают интерес к УАЗу. В июне или июле этого года я буду участвовать в переговорах с компанией "Соллерс", которая производит УАЗы. Если все пройдет успешно, мы готовы собирать их в Гане. Делегацию возглавит представитель российского автоцентра в Гане", - сказал Ауку-Боатенг, комментируя вопрос о торговых отношениях между Россией и Ганой.
Раннее в МИД РФ сообщали, что заинтересованность в выходе на рынок Ганы проявляли крупнейшие автопроизводители России, в том числе УАЗ и "Камаз".
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ЭкономикаАвтоГанаРоссияМоскваУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Соллерс
 
 
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