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Россиянам рассказали, когда могут подешеветь китайские автомобили
Россиянам рассказали, когда могут подешеветь китайские автомобили - РИА Новости, 07.06.2023
Россиянам рассказали, когда могут подешеветь китайские автомобили
Конкуренция среди китайских автопроизводителей должна привести к снижению цен на их продукцию в России, считает вице-президент Национального автомобильного... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T02:15
2023-06-07T02:15
2023-06-07T07:35
авто
общество
ян хайцеэр
россия
китай
национальный автомобильный союз
покупка
цены
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МОСКВА, 07 июн — РИА Новости. Конкуренция среди китайских автопроизводителей должна привести к снижению цен на их продукцию в России, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В интервью радио Sputnik он уточнил, когда машины из КНР могут подешеветь.Китайский автопром представлен на отечественном рынке разными брендами, и количество моделей, доступных потребителям в России, растет день ото дня, отметил Хайцеэр. Однако, по его словам, россияне пока не торопятся покупать привезенные из Китая автомобили."Машины в избытке, однако очередей, выстроившихся за ними, я не наблюдаю. Странно, что они еще не начинают дешеветь. Возможно, рынок еще недостаточно наполнен", — добавил Хайцеэр.В КНР те же модели автомобилей, которые предлагаются российским покупателям, стоят значительно меньше, продолжил автоэксперт."Я надеюсь, что конкуренция между китайскими производителями все-таки сыграет свою роль и будет корректировка цен", — сказал Хайцеэр.Наряду с соперничеством между компаниями к снижению стоимости китайских машин в России могло бы привести уменьшение затрат на их доставку, уверен он."Стоимость увеличивают транспортные расходы, достаточно высокая таможенная пошлина, прочие платежи. Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться", — спрогнозировал Хайцеэр.При этом корректировка может произойти максимум на пять — десять процентов минимум через полгода-год, заключил собеседник радио.
https://ria.ru/20230518/elektromobili-1872530138.html
https://ria.ru/20230331/mashiny-1862011674.html
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авто, общество, ян хайцеэр, россия, китай, национальный автомобильный союз, покупка, цены
Авто, Общество, Ян Хайцеэр, Россия, Китай, Национальный автомобильный союз, Покупка, Цены
Россиянам рассказали, когда могут подешеветь китайские автомобили
Автоэксперт Хайцеэр спрогнозировал падение цен на китайские автомобили в России через год