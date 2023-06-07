https://ria.ru/20230607/tseny-1876608929.html

Россиянам рассказали, когда могут подешеветь китайские автомобили

Россиянам рассказали, когда могут подешеветь китайские автомобили - РИА Новости, 07.06.2023

Россиянам рассказали, когда могут подешеветь китайские автомобили

Конкуренция среди китайских автопроизводителей должна привести к снижению цен на их продукцию в России, считает вице-президент Национального автомобильного... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T02:15

2023-06-07T02:15

2023-06-07T07:35

авто

общество

ян хайцеэр

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китай

национальный автомобильный союз

покупка

цены

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МОСКВА, 07 июн — РИА Новости. Конкуренция среди китайских автопроизводителей должна привести к снижению цен на их продукцию в России, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В интервью радио Sputnik он уточнил, когда машины из КНР могут подешеветь.Китайский автопром представлен на отечественном рынке разными брендами, и количество моделей, доступных потребителям в России, растет день ото дня, отметил Хайцеэр. Однако, по его словам, россияне пока не торопятся покупать привезенные из Китая автомобили."Машины в избытке, однако очередей, выстроившихся за ними, я не наблюдаю. Странно, что они еще не начинают дешеветь. Возможно, рынок еще недостаточно наполнен", — добавил Хайцеэр.В КНР те же модели автомобилей, которые предлагаются российским покупателям, стоят значительно меньше, продолжил автоэксперт."Я надеюсь, что конкуренция между китайскими производителями все-таки сыграет свою роль и будет корректировка цен", — сказал Хайцеэр.Наряду с соперничеством между компаниями к снижению стоимости китайских машин в России могло бы привести уменьшение затрат на их доставку, уверен он."Стоимость увеличивают транспортные расходы, достаточно высокая таможенная пошлина, прочие платежи. Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться", — спрогнозировал Хайцеэр.При этом корректировка может произойти максимум на пять — десять процентов минимум через полгода-год, заключил собеседник радио.

https://ria.ru/20230518/elektromobili-1872530138.html

https://ria.ru/20230331/mashiny-1862011674.html

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авто, общество, ян хайцеэр, россия, китай, национальный автомобильный союз, покупка, цены