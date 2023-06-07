https://ria.ru/20230607/tsentr-1876784089.html

В Москве открыли центр обучения навыкам профессионального ухода

В Москве открыли центр обучения навыкам профессионального ухода - РИА Новости, 07.06.2023

В Москве открыли центр обучения навыкам профессионального ухода

Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода открыли в Москве, обучение в нем будет доступно и для жителей, которые самостоятельно ухаживают за... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:54

2023-06-07T17:54

2023-06-07T17:54

общество

москва

россия

сергей собянин

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода открыли в Москве, обучение в нем будет доступно и для жителей, которые самостоятельно ухаживают за пожилым родственниками, сообщил журналистам в среду мэр столицы Сергей Собянин. "Поздравляю с открытием Симуляционного центра обучения навыкам профессионального ухода. Это единственный такой центр в России, где можно получить практические навыки по уходу за пожилыми. И я думаю, что это повысит качество ухода за москвичами", - сказал Собянин. По его словам, в Москве с 2021 года реализуют проект модернизации бывших психоневрологических интернатов, превращая их в социальные дома - более открытые и дружелюбные учреждения для людей с ментальными особенностями. Этот проект требует проведения большого объема ремонтных работ в старых зданиях. Но еще важнее - переобучение и повышение квалификации сотрудников социальных домов. Для решения этой задачи и открыли специальный Симуляционный центр, обучение в котором поможет социальным работникам приобрести новые навыки ухода и общения со своим подопечными. Мэр уточнил, что обучение в центре будет открыто и для жителей Москвы, которые самостоятельно ухаживают за своими пожилыми родственниками или близкими с когнитивными нарушениями. Как пояснили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в здании площадью более 1 тысячи квадратных метров организовано пять тематических зон. Первая зона - "Движение", где проходит обучение индивидуальному подбору технических средств реабилитации из ассортимента, который предоставляет город (ходунки, инвалидные коляски, трости, адаптированные кровати и другое). Вторая зона - "Гигиена", там отрабатываются навыки проведения гигиенических процедур маломобильному человеку, включая подбор косметики, обеспечение безопасности при перемещении в ванную, мытье и другое. "Забота" - отработка манипуляций по уходу (перемещение, кормление и другое) в условиях комнаты геронтологического центра или городской квартиры, адаптированной для маломобильных граждан; "Безопасность" - обучение правилам оказания первой помощи, пожарной безопасности и безопасности при предоставлении ухода; "Уважение" - развитие эмпатии и обучение пониманию людей, нуждающихся в уходе", - перечислили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230607/kinoteatry-1876775231.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230607/moskva-1876715480.html

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общество, москва, россия, сергей собянин