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Путин назвал стимулирование рынка труда одним из приоритетов для России - РИА Новости, 07.06.2023
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12:07 07.06.2023 (обновлено: 12:14 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/trud-1876668413.html
Путин назвал стимулирование рынка труда одним из приоритетов для России
Путин назвал стимулирование рынка труда одним из приоритетов для России - РИА Новости, 07.06.2023
Путин назвал стимулирование рынка труда одним из приоритетов для России
Президент России Владимир Путин в своей телеграмме назвал одним из приоритетов РФ стимулирование рынка труда, отметив, что необходимо будет совершенствовать... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:07
2023-06-07T12:14
россия
экономика
владимир путин
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей телеграмме назвал одним из приоритетов РФ стимулирование рынка труда, отметив, что необходимо будет совершенствовать общенациональную службу занятости.Приветственная телеграмма участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума опубликована на сайте Кремля."В числе приоритетов и стимулирование рынка труда. Здесь необходимо тесное, партнерское взаимодействие государства и деловых кругов по внедрению технологий "бережливого производства", модернизации предприятий. И конечно, потребуется донастройка системы подготовки и переподготовки кадров, совершенствование общенациональной службы занятости", - говорится в телеграмме.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, экономика, владимир путин, петербургский международный экономический форум (фонд)
Россия, Экономика, Владимир Путин, Петербургский международный экономический форум (фонд)
Путин назвал стимулирование рынка труда одним из приоритетов для России

Путин поручил усовершенствовать службу занятости для стимулирования рынка труда

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей телеграмме назвал одним из приоритетов РФ стимулирование рынка труда, отметив, что необходимо будет совершенствовать общенациональную службу занятости.
Приветственная телеграмма участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума опубликована на сайте Кремля.
"В числе приоритетов и стимулирование рынка труда. Здесь необходимо тесное, партнерское взаимодействие государства и деловых кругов по внедрению технологий "бережливого производства", модернизации предприятий. И конечно, потребуется донастройка системы подготовки и переподготовки кадров, совершенствование общенациональной службы занятости", - говорится в телеграмме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РоссияЭкономикаВладимир ПутинПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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