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В карьере на юге Красноярского края утонули две девочки - РИА Новости, 07.06.2023
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06:26 07.06.2023 (обновлено: 06:33 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/tragediya-1876616840.html
В карьере на юге Красноярского края утонули две девочки
В карьере на юге Красноярского края утонули две девочки - РИА Новости, 07.06.2023
В карьере на юге Красноярского края утонули две девочки
В Шушенском районе Красноярского края во время купания утонули две девочки, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T06:26
2023-06-07T06:33
происшествия
шушенский район
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. В Шушенском районе Красноярского края во время купания утонули две девочки, сообщает региональный главк СК. "В Шушенском районе проводится проверка по факту гибели двух несовершеннолетних девочек в результате утопления в водоеме", - говорится в сообщении. По информации ведомства, информация об утоплении девочек 12 и 13 лет в карьере в поселке Алтан Шушенского района поступило днем во вторник. Предварительно установлено, что дети пошли купаться с разрешения родителей. Из-за длительного отсутствия родители самостоятельно отправились на поиски. Родственники сами обнаружили тело 13-летнего подростка и извлекли ее из воды. Вторую девочку нашли спасатели.
https://ria.ru/20230606/arest-1876592221.html
шушенский район
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происшествия, шушенский район, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Шушенский район, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В карьере на юге Красноярского края утонули две девочки

СК: в карьере в Шушенском районе Красноярского края утонули две девочки

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. В Шушенском районе Красноярского края во время купания утонули две девочки, сообщает региональный главк СК.
"В Шушенском районе проводится проверка по факту гибели двух несовершеннолетних девочек в результате утопления в водоеме", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, информация об утоплении девочек 12 и 13 лет в карьере в поселке Алтан Шушенского района поступило днем во вторник. Предварительно установлено, что дети пошли купаться с разрешения родителей. Из-за длительного отсутствия родители самостоятельно отправились на поиски. Родственники сами обнаружили тело 13-летнего подростка и извлекли ее из воды. Вторую девочку нашли спасатели.
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ПроисшествияШушенский районКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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