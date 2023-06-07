https://ria.ru/20230607/tragediya-1876616840.html

В карьере на юге Красноярского края утонули две девочки

В карьере на юге Красноярского края утонули две девочки - РИА Новости, 07.06.2023

В карьере на юге Красноярского края утонули две девочки

В Шушенском районе Красноярского края во время купания утонули две девочки, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T06:26

2023-06-07T06:26

2023-06-07T06:33

происшествия

шушенский район

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 7 июн – РИА Новости. В Шушенском районе Красноярского края во время купания утонули две девочки, сообщает региональный главк СК. "В Шушенском районе проводится проверка по факту гибели двух несовершеннолетних девочек в результате утопления в водоеме", - говорится в сообщении. По информации ведомства, информация об утоплении девочек 12 и 13 лет в карьере в поселке Алтан Шушенского района поступило днем во вторник. Предварительно установлено, что дети пошли купаться с разрешения родителей. Из-за длительного отсутствия родители самостоятельно отправились на поиски. Родственники сами обнаружили тело 13-летнего подростка и извлекли ее из воды. Вторую девочку нашли спасатели.

https://ria.ru/20230606/arest-1876592221.html

шушенский район

красноярский край

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происшествия, шушенский район, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)