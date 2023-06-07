https://ria.ru/20230607/teroborona-1876774513.html
Эсеры предложили разрешить теробороне использовать боевое стрелковое оружие
Эсеры предложили разрешить теробороне использовать боевое стрелковое оружие - РИА Новости, 07.06.2023
Эсеры предложили разрешить теробороне использовать боевое стрелковое оружие
Фракция "Справедливая Россия - За правду" готовит поправки о праве подразделений территориальной обороны использовать боевое ручное стрелковое оружие для... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:20
2023-06-07T17:20
2023-06-07T17:20
безопасность
россия
госдума рф
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" готовит поправки о праве подразделений территориальной обороны использовать боевое ручное стрелковое оружие для учебных стрельб, участия в контртеррористических операциях, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов в своем телеграм-канале. "Наша фракция "Справедливая Россия – За правду" готовит поправки в законодательство, с тем чтобы дать право подразделениям территориальной обороны, созданным по решению региональных органов власти, использовать боевое ручное стрелковое оружие для проведения учебных стрельб, участия в контртеррористических операциях и решения других задач по охране населения и объектов инфраструктуры", - написал Миронов.
https://ria.ru/20230529/teroborona-1874823679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, госдума рф, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"
Безопасность, Россия, Госдума РФ, Сергей Миронов, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Эсеры предложили разрешить теробороне использовать боевое стрелковое оружие
Фракция эсеров готовит поправки о праве теробороны использовать боевое стрелковое оружие