Рейтинг@Mail.ru
Эсеры предложили разрешить теробороне использовать боевое стрелковое оружие - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/teroborona-1876774513.html
Эсеры предложили разрешить теробороне использовать боевое стрелковое оружие
Эсеры предложили разрешить теробороне использовать боевое стрелковое оружие - РИА Новости, 07.06.2023
Эсеры предложили разрешить теробороне использовать боевое стрелковое оружие
Фракция "Справедливая Россия - За правду" готовит поправки о праве подразделений территориальной обороны использовать боевое ручное стрелковое оружие для... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:20
2023-06-07T17:20
безопасность
россия
госдума рф
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839275733_0:172:3110:1921_1920x0_80_0_0_d05dff50323447156ddea94c9e71c90f.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" готовит поправки о праве подразделений территориальной обороны использовать боевое ручное стрелковое оружие для учебных стрельб, участия в контртеррористических операциях, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов в своем телеграм-канале. "Наша фракция "Справедливая Россия – За правду" готовит поправки в законодательство, с тем чтобы дать право подразделениям территориальной обороны, созданным по решению региональных органов власти, использовать боевое ручное стрелковое оружие для проведения учебных стрельб, участия в контртеррористических операциях и решения других задач по охране населения и объектов инфраструктуры", - написал Миронов.
https://ria.ru/20230529/teroborona-1874823679.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839275733_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_9cd0c9822eaf0fcd842d266becb7aec7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, госдума рф, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"
Безопасность, Россия, Госдума РФ, Сергей Миронов, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Эсеры предложили разрешить теробороне использовать боевое стрелковое оружие

Фракция эсеров готовит поправки о праве теробороны использовать боевое стрелковое оружие

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкДобровольцы на тренировке народного ополчения в Белгородской области
Добровольцы на тренировке народного ополчения в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Добровольцы на тренировке народного ополчения в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" готовит поправки о праве подразделений территориальной обороны использовать боевое ручное стрелковое оружие для учебных стрельб, участия в контртеррористических операциях, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов в своем телеграм-канале.
"Наша фракция "Справедливая Россия – За правду" готовит поправки в законодательство, с тем чтобы дать право подразделениям территориальной обороны, созданным по решению региональных органов власти, использовать боевое ручное стрелковое оружие для проведения учебных стрельб, участия в контртеррористических операциях и решения других задач по охране населения и объектов инфраструктуры", - написал Миронов.
Машины, поврежденные в результате атаки ДРГ, в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
В ДНР призвали создавать тероборону в приграничных регионах России
29 мая, 14:08
 
БезопасностьРоссияГосдума РФСергей МироновПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала