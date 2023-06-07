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Киевский режим будет проводить теракты во всем мире, заявила Захарова
Киевский режим будет проводить теракты во всем мире, заявила Захарова - РИА Новости, 07.06.2023
Киевский режим будет проводить теракты во всем мире, заявила Захарова
Киевский режим не успокоится и будет проводить экстремистские террористические акты во всем мире, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:19
2023-06-07T15:19
2023-06-07T15:31
украина
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Киевский режим не успокоится и будет проводить экстремистские террористические акты во всем мире, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."К сожалению, киевский режим не успокоится и будет проводить экстремистские террористические акты, я уверяю вас, во всем мире. Киевский режим никогда не сможет стать иным. Это их истинное лицо. Никакие ухищрения, никакие провокации англосаксонского политического мира не повлияют на те цели и задачи в глобальном плане, о которых говорило российское руководство", — сказала Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что, как бы Запад ни стремился "накачать оружием киевский режим с целью нанести России как можно больше вреда, их старания тщетны".
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украина, мария захарова, в мире
Украина, Мария Захарова, В мире
Киевский режим будет проводить теракты во всем мире, заявила Захарова
Захарова: Киев не успокоится и будет проводить террористические акты во всем мире