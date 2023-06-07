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Минобороны показало кадры уничтожения украинских бронемашин - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 07.06.2023 (обновлено: 16:18 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/tekhnika-1876731791.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинских бронемашин
Минобороны показало кадры уничтожения украинских бронемашин - РИА Новости, 07.06.2023
Минобороны показало кадры уничтожения украинских бронемашин
Российские военные на Южно-Донецком направлении сорвали атаку ВСУ, уничтожив высокоточными боеприпасами бронемашины западного производства, видео фрагментов... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:32
2023-06-07T16:18
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
технологии
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские военные на Южно-Донецком направлении сорвали атаку ВСУ, уничтожив высокоточными боеприпасами бронемашины западного производства, видео фрагментов боевой операции опубликовало министерство обороны.В ролике примерно десять единиц техники находятся около лесопосадки. Затем показано прямое попадание снаряда в бронемашину, движущуюся со скоростью примерно 20 километров в час. Следующую поражают после остановки. Третья бронемашина маневрирует, пытаясь уйти из зоны огня, но через несколько секунд удалось поразить и ее.Бронемашины относятся к одиночным малоразмерным целям, сложным для поражения в движении.Как сообщили в пресс-службе Минобороны, артиллерийские подразделения группировки "Восток" нанесли удары по выдвигавшейся бронетехнике противника западного производства. Уничтожены десять боевых машин вместе с экипажами.
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Кадры уничтожения колонны украинской бронетехники. Видео Министерства обороны
кадры уничтожения колонны украинской бронетехники
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россия, безопасность, в мире, технологии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Технологии
Минобороны показало кадры уничтожения украинских бронемашин

Минобороны России показало кадры уничтожения трех украинских бронемашин

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские военные на Южно-Донецком направлении сорвали атаку ВСУ, уничтожив высокоточными боеприпасами бронемашины западного производства, видео фрагментов боевой операции опубликовало министерство обороны.
В ролике примерно десять единиц техники находятся около лесопосадки. Затем показано прямое попадание снаряда в бронемашину, движущуюся со скоростью примерно 20 километров в час. Следующую поражают после остановки. Третья бронемашина маневрирует, пытаясь уйти из зоны огня, но через несколько секунд удалось поразить и ее.
Бронемашины относятся к одиночным малоразмерным целям, сложным для поражения в движении.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, артиллерийские подразделения группировки "Восток" нанесли удары по выдвигавшейся бронетехнике противника западного производства. Уничтожены десять боевых машин вместе с экипажами.
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