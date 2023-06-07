https://ria.ru/20230607/tanki-1876612608.html

Минобороны показало работу танков Т-80БВ на Купянском направлении

Минобороны показало работу танков Т-80БВ на Купянском направлении - РИА Новости, 07.06.2023

Минобороны показало работу танков Т-80БВ на Купянском направлении

Боевая работа экипажей танков Т-80БВ Западного военного округа на передовых позициях на Купянском направлении попала на видео. Кадры, распространенные... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T03:16

2023-06-07T03:16

2023-06-07T09:32

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

западный военный округ (зво)

т-80бв

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Боевая работа экипажей танков Т-80БВ Западного военного округа на передовых позициях на Купянском направлении попала на видео. Кадры, распространенные Минобороны, поступили в распоряжение РИА Новости.Как отметили в военном ведомстве, танкисты ЗВО на этом направлении оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям и обеспечивают наступление российских войск."Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций — за рельефом местности и в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными. В то же время могут наносить эффективное огневое поражение и обеспечивать активную оборону и наступательные действия мотострелковых подразделений", — уточнили в Минобороны. Подчеркивается, что экипажи танков выдвигаются на передний край обороны противника и наносят мощный удар. Огонь корректируется с помощью беспилотников, их же камеры фиксируют попадания. При этом новую цель расчет может получить в любой момент, а после выстрелов танкисты уезжают в укрытие и перезаряжаются, чтобы подготовиться к отправлению на позицию.

https://radiosputnik.ria.ru/20230605/vsu-1876166710.html

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Кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ ЗВО на купянском направлении кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ Западного военного округа на передовых позициях на купянском направлении 2023-06-07T03:16 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, западный военный округ (зво), т-80бв