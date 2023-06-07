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Минобороны показало работу танков Т-80БВ на Купянском направлении
Минобороны показало работу танков Т-80БВ на Купянском направлении - РИА Новости, 07.06.2023
Минобороны показало работу танков Т-80БВ на Купянском направлении
Боевая работа экипажей танков Т-80БВ Западного военного округа на передовых позициях на Купянском направлении попала на видео. Кадры, распространенные... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T03:16
2023-06-07T03:16
2023-06-07T09:32
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
западный военный округ (зво)
т-80бв
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Боевая работа экипажей танков Т-80БВ Западного военного округа на передовых позициях на Купянском направлении попала на видео. Кадры, распространенные Минобороны, поступили в распоряжение РИА Новости.Как отметили в военном ведомстве, танкисты ЗВО на этом направлении оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям и обеспечивают наступление российских войск."Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций — за рельефом местности и в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными. В то же время могут наносить эффективное огневое поражение и обеспечивать активную оборону и наступательные действия мотострелковых подразделений", — уточнили в Минобороны. Подчеркивается, что экипажи танков выдвигаются на передний край обороны противника и наносят мощный удар. Огонь корректируется с помощью беспилотников, их же камеры фиксируют попадания. При этом новую цель расчет может получить в любой момент, а после выстрелов танкисты уезжают в укрытие и перезаряжаются, чтобы подготовиться к отправлению на позицию.
https://radiosputnik.ria.ru/20230605/vsu-1876166710.html
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Кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ ЗВО на купянском направлении
кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ Западного военного округа на передовых позициях на купянском направлении
2023-06-07T03:16
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безопасность, россия, западный военный округ (зво), т-80бв
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Западный военный округ (ЗВО), Т-80БВ
Минобороны показало работу танков Т-80БВ на Купянском направлении
Минобороны опубликовало кадры боевой работы танков Т-80БВ на Купянском направлении
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Боевая работа экипажей танков Т-80БВ Западного военного округа на передовых позициях на Купянском направлении попала на видео. Кадры, распространенные Минобороны, поступили в распоряжение РИА Новости.
Как отметили в военном ведомстве, танкисты ЗВО
на этом направлении оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям и обеспечивают наступление российских войск.
"Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций — за рельефом местности и в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными. В то же время могут наносить эффективное огневое поражение и обеспечивать активную оборону и наступательные действия мотострелковых подразделений", — уточнили в Минобороны.
Подчеркивается, что экипажи танков выдвигаются на передний край обороны противника и наносят мощный удар. Огонь корректируется с помощью беспилотников, их же камеры фиксируют попадания. При этом новую цель расчет может получить в любой момент, а после выстрелов танкисты уезжают в укрытие и перезаряжаются, чтобы подготовиться к отправлению на позицию.
Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ