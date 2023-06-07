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В Госдуме прокомментировали тестовый запуск беспилотного такси - РИА Новости, 07.06.2023
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20:47 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/taksi-1876814923.html
В Госдуме прокомментировали тестовый запуск беспилотного такси
В Госдуме прокомментировали тестовый запуск беспилотного такси - РИА Новости, 07.06.2023
В Госдуме прокомментировали тестовый запуск беспилотного такси
Член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачёв ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что новое законодательное регулирование на этапе запуска в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:47
2023-06-07T20:47
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачёв ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что новое законодательное регулирование на этапе запуска в тестовом режиме беспилотного такси не требуется. Ранее в среду "Яндекс" сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси в столичном районе Ясенево. Согласно действующим законам, в машине всегда находится водитель-испытатель, который следит за безопасностью поездки. "Беспилотное такси для многих выглядит как дерзкое и фантастическое явление, но в целом это один из вариантов развития такси. Не единственное в своем роде логическое продолжение, а альтернатива, находящаяся в стадии эксперимента", - сообщил парламентарий. По его словам, в Москве и ряде других регионов такие поездки "регулируются законом об экспериментальных правовых режимах", "новое законодательное регулирование на данном этапе не требуется".
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общество, ясенево, госдума рф, яндекс, москва, технологии, россия
Общество, Ясенево, Госдума РФ, Яндекс, Москва, Технологии, Россия
В Госдуме прокомментировали тестовый запуск беспилотного такси

Член комитета ГД по транспорту Толмачев: тест беспилотного такси не требует новых законов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБеспилотные автомобили "Яндекс"
Беспилотные автомобили Яндекс - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Беспилотные автомобили "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачёв ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что новое законодательное регулирование на этапе запуска в тестовом режиме беспилотного такси не требуется.
Ранее в среду "Яндекс" сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси в столичном районе Ясенево. Согласно действующим законам, в машине всегда находится водитель-испытатель, который следит за безопасностью поездки.
«
"Беспилотное такси для многих выглядит как дерзкое и фантастическое явление, но в целом это один из вариантов развития такси. Не единственное в своем роде логическое продолжение, а альтернатива, находящаяся в стадии эксперимента", - сообщил парламентарий.
По его словам, в Москве и ряде других регионов такие поездки "регулируются законом об экспериментальных правовых режимах", "новое законодательное регулирование на данном этапе не требуется".
Беспилотные автомобили Яндекс - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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