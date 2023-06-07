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В Госдуме прокомментировали тестовый запуск беспилотного такси
В Госдуме прокомментировали тестовый запуск беспилотного такси - РИА Новости, 07.06.2023
В Госдуме прокомментировали тестовый запуск беспилотного такси
Член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачёв ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что новое законодательное регулирование на этапе запуска в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:47
2023-06-07T20:47
2023-06-07T20:47
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачёв ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что новое законодательное регулирование на этапе запуска в тестовом режиме беспилотного такси не требуется. Ранее в среду "Яндекс" сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси в столичном районе Ясенево. Согласно действующим законам, в машине всегда находится водитель-испытатель, который следит за безопасностью поездки. "Беспилотное такси для многих выглядит как дерзкое и фантастическое явление, но в целом это один из вариантов развития такси. Не единственное в своем роде логическое продолжение, а альтернатива, находящаяся в стадии эксперимента", - сообщил парламентарий. По его словам, в Москве и ряде других регионов такие поездки "регулируются законом об экспериментальных правовых режимах", "новое законодательное регулирование на данном этапе не требуется".
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В Госдуме прокомментировали тестовый запуск беспилотного такси
Член комитета ГД по транспорту Толмачев: тест беспилотного такси не требует новых законов