https://ria.ru/20230607/taksi-1876713319.html

Кудрин назвал запуск беспилотных такси "Яндекса" революцией на транспорте

Кудрин назвал запуск беспилотных такси "Яндекса" революцией на транспорте - РИА Новости, 07.06.2023

Кудрин назвал запуск беспилотных такси "Яндекса" революцией на транспорте

Запуск беспилотных такси "Яндекса" в Москве является новой революцией в технологиях на транспорте, написал советник по корпоративному развитию компании, бывший... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:43

2023-06-07T14:43

2023-06-07T14:43

технологии

ясенево

москва

россия

алексей кудрин

яндекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749377733_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65e38a978f2a6f08d5f1ff47bb7b501b.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Запуск беспилотных такси "Яндекса" в Москве является новой революцией в технологиях на транспорте, написал советник по корпоративному развитию компании, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин в своем Telegram-канале. Ранее в среду "Яндекс" сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси в столичном районе Ясенево. "Это новая революция в технологиях на транспорте", - написал Кудрин. "Я уже ездил в таком автомобиле в другом месте, чувствовал себя безопасно. Машина сама перестраивается, пропускает пешеходов. Чтобы автомобиль чувствовал себя уверенно в городе, было накатано уже суммарно более 24 млн км", - отметил он. Как сообщал "Яндекс", роботакси пока будет брать только одного пассажира. Заказать машину могут клиенты от 18 лет. Первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта, а затем доступ появится и у других жителей Ясенево. В машине будет находиться водитель-испытатель, который будет следить за безопасностью поездки. Заказать поездку можно в приложении "Яндекс Go" специальной кнопкой – с ее помощью можно выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину. Всего в Ясенево около 40 таких точек.

https://ria.ru/20230530/taksi-1875088802.html

https://ria.ru/20230606/palladaty-1876218197.html

ясенево

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, ясенево, москва, россия, алексей кудрин, яндекс