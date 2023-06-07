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Кудрин назвал запуск беспилотных такси "Яндекса" революцией на транспорте - РИА Новости, 07.06.2023
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14:43 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/taksi-1876713319.html
Кудрин назвал запуск беспилотных такси "Яндекса" революцией на транспорте
Кудрин назвал запуск беспилотных такси "Яндекса" революцией на транспорте - РИА Новости, 07.06.2023
Кудрин назвал запуск беспилотных такси "Яндекса" революцией на транспорте
Запуск беспилотных такси "Яндекса" в Москве является новой революцией в технологиях на транспорте, написал советник по корпоративному развитию компании, бывший... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:43
2023-06-07T14:43
технологии
ясенево
москва
россия
алексей кудрин
яндекс
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Запуск беспилотных такси "Яндекса" в Москве является новой революцией в технологиях на транспорте, написал советник по корпоративному развитию компании, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин в своем Telegram-канале. Ранее в среду "Яндекс" сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси в столичном районе Ясенево. "Это новая революция в технологиях на транспорте", - написал Кудрин. "Я уже ездил в таком автомобиле в другом месте, чувствовал себя безопасно. Машина сама перестраивается, пропускает пешеходов. Чтобы автомобиль чувствовал себя уверенно в городе, было накатано уже суммарно более 24 млн км", - отметил он. Как сообщал "Яндекс", роботакси пока будет брать только одного пассажира. Заказать машину могут клиенты от 18 лет. Первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта, а затем доступ появится и у других жителей Ясенево. В машине будет находиться водитель-испытатель, который будет следить за безопасностью поездки. Заказать поездку можно в приложении "Яндекс Go" специальной кнопкой – с ее помощью можно выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину. Всего в Ясенево около 40 таких точек.
https://ria.ru/20230530/taksi-1875088802.html
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технологии, ясенево, москва, россия, алексей кудрин, яндекс
Технологии, Ясенево, Москва, Россия, Алексей Кудрин, Яндекс
Кудрин назвал запуск беспилотных такси "Яндекса" революцией на транспорте

Экс-глава Минфина Кудрин назвал запуск беспилотных такси "Яндекса" революцией транспорта

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБеспилотные автомобили "Яндекс"
Беспилотные автомобили Яндекс - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Беспилотные автомобили "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Запуск беспилотных такси "Яндекса" в Москве является новой революцией в технологиях на транспорте, написал советник по корпоративному развитию компании, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин в своем Telegram-канале.
Ранее в среду "Яндекс" сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси в столичном районе Ясенево.
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"Это новая революция в технологиях на транспорте", - написал Кудрин.
"Я уже ездил в таком автомобиле в другом месте, чувствовал себя безопасно. Машина сама перестраивается, пропускает пешеходов. Чтобы автомобиль чувствовал себя уверенно в городе, было накатано уже суммарно более 24 млн км", - отметил он.
Как сообщал "Яндекс", роботакси пока будет брать только одного пассажира. Заказать машину могут клиенты от 18 лет. Первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта, а затем доступ появится и у других жителей Ясенево. В машине будет находиться водитель-испытатель, который будет следить за безопасностью поездки.
Заказать поездку можно в приложении "Яндекс Go" специальной кнопкой – с ее помощью можно выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину. Всего в Ясенево около 40 таких точек.
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