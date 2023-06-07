https://ria.ru/20230607/taksi-1876683175.html

"Яндекс" запустил беспилотные такси в одном из районов Москвы

"Яндекс" запустил беспилотные такси в одном из районов Москвы - РИА Новости, 07.06.2023

"Яндекс" запустил беспилотные такси в одном из районов Москвы

"Яндекс" в тестовом режиме запустил беспилотные роботакси в районе Ясенево в Москве, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:50

2023-06-07T12:50

2023-06-07T15:46

яндекс

москва

ясенево

иннополис (татарстан)

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. "Яндекс" в тестовом режиме запустил беспилотные роботакси в районе Ясенево в Москве, сообщила компания в Telegram-канале. "Яндекс" открыл в Москве роботакси — сервис заказа авто, которыми управляет искусственный интеллект. Роботакси работают в тестовом режиме в Ясенево каждый день с 07:00 до 01:00. Заказать поездку можно в приложении "Яндекс Go", — говорится в заявлении.Уточняется, что первыми в тестировании примут участие те, кто заранее подал заявку на сайте проекта. Другие жители района получат доступ чуть позднее.Как пояснили в компании, пользователи увидят в "Яндекс Go" кнопку для заказа роботакси. Всего в Ясенево около 40 точек посадки и высадки. Во время поездки в такой машине всегда находится водитель-испытатель, который следит за безопасностью поездки. Любая поездка стоит сто рублей. В авто может находиться только один пассажир старше 18 лет.Первые испытания роботакси прошли в 2018 году в Иннополисе, а затем в Москве. К настоящему моменту беспилотные машины "Яндекса" проехали больше 24 миллионов километров, а жители Иннополиса совершили более 60 тысяч поездок.

https://ria.ru/20230526/taksi-1874392329.html

москва

ясенево

иннополис (татарстан)

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яндекс, москва, ясенево, иннополис (татарстан)