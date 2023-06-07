https://ria.ru/20230607/suverenitet-1876668547.html
Путин призвал сосредоточиться на достижении технологического суверенитета
Путин призвал сосредоточиться на достижении технологического суверенитета - РИА Новости, 07.06.2023
Путин призвал сосредоточиться на достижении технологического суверенитета
Президент России Владимир Путин заявил в приветственной телеграмме, что необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета,... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:07
2023-06-07T12:07
2023-06-07T12:17
владимир путин
технологии
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в приветственной телеграмме, что необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, снижении неравенства и бедности.Приветственная телеграмма участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума опубликована на сайте Кремля."При этом важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности", - говорится в телеграмме.ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Главная тема в этом году - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".
https://ria.ru/20230525/kontseptsiya-1874101240.html
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владимир путин, технологии, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика
Владимир Путин, Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Петербургский международный экономический форум (фонд), Экономика
Путин призвал сосредоточиться на достижении технологического суверенитета
Путин призвал сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета