Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал сосредоточиться на достижении технологического суверенитета - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 07.06.2023 (обновлено: 12:17 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/suverenitet-1876668547.html
Путин призвал сосредоточиться на достижении технологического суверенитета
Путин призвал сосредоточиться на достижении технологического суверенитета - РИА Новости, 07.06.2023
Путин призвал сосредоточиться на достижении технологического суверенитета
Президент России Владимир Путин заявил в приветственной телеграмме, что необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета,... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:07
2023-06-07T12:17
владимир путин
технологии
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240611_0:319:2682:1828_1920x0_80_0_0_8a56446cb7cffca5b385e4cc60bc7eeb.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в приветственной телеграмме, что необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, снижении неравенства и бедности.Приветственная телеграмма участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума опубликована на сайте Кремля."При этом важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности", - говорится в телеграмме.ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Главная тема в этом году - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".
https://ria.ru/20230525/kontseptsiya-1874101240.html
https://ria.ru/20230607/polimery-1876599070.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240611_0:48:2602:1999_1920x0_80_0_0_81851c2d27666f29b087d45190cae18a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, технологии, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика
Владимир Путин, Технологии, Россия, Санкт-Петербург, Петербургский международный экономический форум (фонд), Экономика
Путин призвал сосредоточиться на достижении технологического суверенитета

Путин призвал сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в приветственной телеграмме, что необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, снижении неравенства и бедности.
Приветственная телеграмма участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума опубликована на сайте Кремля.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
В России подготовили Концепцию технологического развития до 2030 года
25 мая, 14:42
"При этом важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности", - говорится в телеграмме.
ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Главная тема в этом году - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений".
Робот-хирург-онколог нового поколения Da Vinci Xi (IS4000) ассистирует хирургам на операции - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Полимерная гонка: экономики мира бьются за технологический суверенитет
Вчера, 00:03
 
Владимир ПутинТехнологииРоссияСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала