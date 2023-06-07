https://ria.ru/20230607/sud-1876741511.html

В Москве будут судить украинского диверсанта за подрыв железной дороги

В Москве будут судить украинского диверсанта за подрыв железной дороги - РИА Новости, 07.06.2023

В Москве будут судить украинского диверсанта за подрыв железной дороги

Украинский диверсант пойдет под суд в Москве за подрыв железной дороги с поездом в Брянской области, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:57

2023-06-07T15:57

2023-06-07T15:57

россия

унечский район

брянская область

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинский диверсант пойдет под суд в Москве за подрыв железной дороги с поездом в Брянской области, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. В июле 2022 года брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о сработавшем в Унечском районе на железнодорожных путях взрывном устройстве, были повреждены стекла кабины машиниста, никто не пострадал. По версии следствия, обвиняемый Сергей Белавин в июне 2022 года приехал в Россию, забрал из тайника оборудование и 9 июля заложил взрывчатку между шпалами железнодорожного полотна на 153-м километре Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области. В момент приближения грузового поезда он совершил подрыв. Были повреждены участок железной дороги и поезд. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Белавина… Уголовное дело направлено для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд", - говорится в сообщении. Следствие полагает, что представители военной разведки Украины и других вооруженных формирований за деньги завербовали Белавина для осуществления террористической деятельности в России. С апреля 2020 по декабрь 2021 года в Киеве и Киевской области он проходил физическую и психологическую подготовку, приобрел навыки обращения со взрывчаткой. Уточняется, что целью Белавина была дестабилизация деятельности органов государственной власти РФ, воздействие на принятие ими решения о прекращении проведения спецоперации. Его соучастники спрятали в лесу в Брянской области гексогеносодержащее взрывчатое вещество массой не менее 900 грамм в тротиловом эквиваленте, две мины, восемь электродетонаторов, два минных взрывателя, два запала, два приемо-передающих устройства и пульт дистанционного управления. В ходе предварительного следствия оставшиеся взрывные устройства и комплектующие, перепрятанные обвиняемым, были обнаружены и изъяты из тайников. Белавин обвиняется в совершении теракта, прохождении обучения террористической деятельности, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ, совершенных организованной группой. Он арестован.

https://ria.ru/20230525/skhron-1874020342.html

https://ria.ru/20230607/diversiya-1876702010.html

https://ria.ru/20230605/oruzhie-1876282607.html

россия

унечский район

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, унечский район, брянская область, александр богомаз, происшествия