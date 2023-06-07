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Мужчина спас девочку из горящей машины в Подмосковье
Мужчина спас девочку из горящей машины в Подмосковье - РИА Новости, 07.06.2023
Мужчина спас девочку из горящей машины в Подмосковье
Житель Ступино спас 14-летнюю девочку из горящего автомобиля, сообщается в Telegram-канале "Ступино". РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:15
2023-06-07T17:15
2023-06-07T23:54
происшествия
московская область (подмосковье)
ступино
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Житель Ступино спас 14-летнюю девочку из горящего автомобиля, сообщается в Telegram-канале "Ступино"."Город должен знать своих героев! Счет времени шел на секунды. Юдаев Алексей Сергеевич быстро сориентировался, нашел кирпич и разбил стекло багажника. После чего девочка была спасена", — говорится в публикации.Инцидент произошел во вторник на улице Чайковского. Отмечается, что по неизвестной причине машина была закрыта. Как позднее уточнили в прокуратуре Московской области, ребенка внутри заблокированного автомобиля оставил отец. Там также сообщили, что девочку спас ее родственник.
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московская область (подмосковье)
ступино
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происшествия, московская область (подмосковье), ступино
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ступино
Мужчина спас девочку из горящей машины в Подмосковье
Житель Ступино Алексей Юдаев вытащил 14-летнюю школьницу из горящего закрытого автомобиля