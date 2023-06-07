https://ria.ru/20230607/strelba-1876616089.html

При стрельбе в Виргинии погибли два человека

При стрельбе в Виргинии погибли два человека - РИА Новости, 07.06.2023

При стрельбе в Виргинии погибли два человека

При стрельбе в Ричмонде (штат Вирджиния, США) погибли два человека и пятеро пострадали, передает CNN. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T06:03

2023-06-07T06:03

2023-06-07T09:05

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. При стрельбе в Ричмонде (штат Вирджиния, США) погибли два человека и пятеро пострадали, передает CNN. "Два человека погибли и еще пять получили ранения в результате стрельбы возле места проведения выпускного в средней школе", — говорится в сообщении.По информации телеканала, вооруженный мужчина открыл огонь в тот момент, когда сотни людей собрались в Монро-парке после церемонии вручения школьных дипломов. Телеканал NBC ранее сообщал о семи пострадавших. Полиция задержала двух подозреваемых, но затем заявила, что один из них не причастен к произошедшему.

https://ria.ru/20230604/strelba-1876129948.html

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в мире, ричмонд, nbc