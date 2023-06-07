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При стрельбе в Виргинии погибли два человека - РИА Новости, 07.06.2023
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06:03 07.06.2023 (обновлено: 09:05 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/strelba-1876616089.html
При стрельбе в Виргинии погибли два человека
При стрельбе в Виргинии погибли два человека - РИА Новости, 07.06.2023
При стрельбе в Виргинии погибли два человека
При стрельбе в Ричмонде (штат Вирджиния, США) погибли два человека и пятеро пострадали, передает CNN. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T06:03
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. При стрельбе в Ричмонде (штат Вирджиния, США) погибли два человека и пятеро пострадали, передает CNN. &quot;Два человека погибли и еще пять получили ранения в результате стрельбы возле места проведения выпускного в средней школе&quot;, — говорится в сообщении.По информации телеканала, вооруженный мужчина открыл огонь в тот момент, когда сотни людей собрались в Монро-парке после церемонии вручения школьных дипломов. Телеканал NBC ранее сообщал о семи пострадавших. Полиция задержала двух подозреваемых, но затем заявила, что один из них не причастен к произошедшему.
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в мире, ричмонд, nbc
В мире, Ричмонд, NBC
При стрельбе в Виргинии погибли два человека

CNN: при стрельбе в Ричмонде в США погибли два человека, пятеро ранены

© AP Photo / Timothy D. EasleyАвтомобили спецслужб на месте стрельбы
Автомобили спецслужб на месте стрельбы - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Timothy D. Easley
Автомобили спецслужб на месте стрельбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. При стрельбе в Ричмонде (штат Вирджиния, США) погибли два человека и пятеро пострадали, передает CNN.
«

"Два человека погибли и еще пять получили ранения в результате стрельбы возле места проведения выпускного в средней школе", — говорится в сообщении.

По информации телеканала, вооруженный мужчина открыл огонь в тот момент, когда сотни людей собрались в Монро-парке после церемонии вручения школьных дипломов.
Телеканал NBC ранее сообщал о семи пострадавших. Полиция задержала двух подозреваемых, но затем заявила, что один из них не причастен к произошедшему.
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
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