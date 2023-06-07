При стрельбе в Виргинии погибли два человека

CNN: при стрельбе в Ричмонде в США погибли два человека, пятеро ранены
"Два человека погибли и еще пять получили ранения в результате стрельбы возле места проведения выпускного в средней школе", — говорится в сообщении.
"Два человека погибли и еще пять получили ранения в результате стрельбы возле места проведения выпускного в средней школе", — говорится в сообщении.
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