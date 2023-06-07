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При стрельбе в Ричмонде в США пострадали семь человек
При стрельбе в Ричмонде в США пострадали семь человек - РИА Новости, 07.06.2023
При стрельбе в Ричмонде в США пострадали семь человек
По меньшей мере семь человек пострадали при стрельбе в американском Ричмонде, штат Вирджиния, трое из них получили серьезные ранения, правоохранители задержали... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T03:24
2023-06-07T03:24
2023-06-07T03:24
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. По меньшей мере семь человек пострадали при стрельбе в американском Ричмонде, штат Вирджиния, трое из них получили серьезные ранения, правоохранители задержали двух подозреваемых, сообщило местное отделение телеканала NBС со ссылкой на полицию. Как сообщил телеканал, ссылаясь на исполняющего обязанности начальника полиции Рика Эдвардса, три человека получили опасные для жизни ранения, четверо - ранения, не представляющие угрозы для жизни. Еще шесть человек получили травмы, не связанные со стрельбой, трое сообщили о необходимости транспортировки в больницу из-за беспокойства, двое получили травмы в результате падений, а одного сбила машина в суматохе. Сообщается, что на данный момент угрозы обществу нет.
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в мире, ричмонд
При стрельбе в Ричмонде в США пострадали семь человек
NBC: при стрельбе в Ричмонде в США пострадали семь человек, задержаны два подозреваемых
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости.
По меньшей мере семь человек пострадали при стрельбе в американском Ричмонде, штат Вирджиния, трое из них получили серьезные ранения, правоохранители задержали двух подозреваемых, сообщило местное отделение телеканала NBС
со ссылкой на полицию.
Как сообщил телеканал, ссылаясь на исполняющего обязанности начальника полиции Рика Эдвардса, три человека получили опасные для жизни ранения, четверо - ранения, не представляющие угрозы для жизни. Еще шесть человек получили травмы, не связанные со стрельбой, трое сообщили о необходимости транспортировки в больницу из-за беспокойства, двое получили травмы в результате падений, а одного сбила машина в суматохе.
Сообщается, что на данный момент угрозы обществу нет.
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