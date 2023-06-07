https://ria.ru/20230607/strelba-1876613019.html

При стрельбе в Ричмонде в США пострадали семь человек

При стрельбе в Ричмонде в США пострадали семь человек - РИА Новости, 07.06.2023

При стрельбе в Ричмонде в США пострадали семь человек

По меньшей мере семь человек пострадали при стрельбе в американском Ричмонде, штат Вирджиния, трое из них получили серьезные ранения, правоохранители задержали... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T03:24

2023-06-07T03:24

2023-06-07T03:24

в мире

ричмонд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572446393_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_a811273c62fedec4ed8b138fcdf00e0c.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. По меньшей мере семь человек пострадали при стрельбе в американском Ричмонде, штат Вирджиния, трое из них получили серьезные ранения, правоохранители задержали двух подозреваемых, сообщило местное отделение телеканала NBС со ссылкой на полицию. Как сообщил телеканал, ссылаясь на исполняющего обязанности начальника полиции Рика Эдвардса, три человека получили опасные для жизни ранения, четверо - ранения, не представляющие угрозы для жизни. Еще шесть человек получили травмы, не связанные со стрельбой, трое сообщили о необходимости транспортировки в больницу из-за беспокойства, двое получили травмы в результате падений, а одного сбила машина в суматохе. Сообщается, что на данный момент угрозы обществу нет.

https://ria.ru/20230604/strelba-1876129948.html

ричмонд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ричмонд