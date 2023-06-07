https://ria.ru/20230607/strelba-1876610786.html

При стрельбе в Ричмонде пострадали по меньшей мере пять человек

При стрельбе в Ричмонде пострадали по меньшей мере пять человек - РИА Новости, 07.06.2023

При стрельбе в Ричмонде пострадали по меньшей мере пять человек

По меньшей мере пять человек могли пострадать при стрельбе в американском Ричмонде, произошедшей в Монро-парке, сообщает местное отделение телеканала NBС. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T02:15

2023-06-07T02:15

2023-06-07T02:35

ричмонд

в мире

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. По меньшей мере пять человек могли пострадать при стрельбе в американском Ричмонде, произошедшей в Монро-парке, сообщает местное отделение телеканала NBС. "Пятеро ранены возле театра "Альтрия" после празднования выпускного... Источники сообщают... что, возможно, были застрелены по меньшей мере пять человек, хотя пока ничего не подтверждено", - говорится в сообщении. Уточняется, что стрельба произошла возле театра после церемонии вручения дипломов в Гугенотской средней школе в Монро-парке, прилегающем к театру.

https://ria.ru/20230604/strelba-1876129948.html

ричмонд

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ричмонд, в мире