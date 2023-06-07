Рейтинг@Mail.ru
"Ингосстрах" застрахует пользователей электросамокатов "Юрент" - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/strakhovanie-1876771616.html
"Ингосстрах" застрахует пользователей электросамокатов "Юрент"
"Ингосстрах" застрахует пользователей электросамокатов "Юрент" - РИА Новости, 07.06.2023
"Ингосстрах" застрахует пользователей электросамокатов "Юрент"
"Ингосстрах" стал страховым партнером сервиса шеринга электросамокатов "Юрент" до 2026 года, сообщает пресс-служба страховой компании. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:54
2023-06-07T17:54
ингосстрах
москва
самокаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876761193_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_957e06b97b3bad9d12d7eac77834c811.jpg
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. "Ингосстрах" стал страховым партнером сервиса шеринга электросамокатов "Юрент" до 2026 года, сообщает пресс-служба страховой компании.Теперь пользователи во время поездок застрахованы от несчастного случая. Также под страховой защитой и гражданская ответственность перед третьими лицами - при причинении вреда окружающим пострадавшие получат возмещение.Базовая защита включена в стоимость каждой поездки без дополнительной оплаты. Она включает в себя страхование от несчастного случая пользователя электросамоката во время поездки с выплатой до 100 тысяч рублей.По данным пресс-службы, в Москве "Юрент" и "Ингосстрах" запустили совместную кампанию по информированию пользователей о правилах дорожного движения для электросамокатов — теперь основные правила можно найти на подвесе каждого самоката или прочитать на лендинге."Самокаты стали популярным, быстрым и удобным средством передвижения по городу. Мы не можем оставить их пользователей без страховой защиты и предлагаем актуальный продукт, став страховым партнером сервиса "Юрент". "Ингосстрах" выплатит пострадавшим страховое возмещение в случае травмы или причинения вреда окружающим, а также их имуществу", – приводятся в сообщении слова директора департамента маркетинга и коммуникаций "Ингосстраха" Юлии Глуховой.Страховка работает для пользователей 80 тысяч электросамокатов в 120 городах по всей стране.
https://ria.ru/20230504/podderzhka-1869652647.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876761193_201:0:1161:720_1920x0_80_0_0_fe98675a640a68c24c2ac76578ee0894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ингосстрах, москва, самокаты
Ингосстрах, Москва, Самокаты

"Ингосстрах" застрахует пользователей электросамокатов "Юрент"

© Фото предоставлено пресс-службой компании "Ингосстрах""Ингосстрах" застрахует пользователей электросамокатов "Юрент"
Ингосстрах застрахует пользователей электросамокатов Юрент
© Фото предоставлено пресс-службой компании "Ингосстрах"
"Ингосстрах" застрахует пользователей электросамокатов "Юрент"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. "Ингосстрах" стал страховым партнером сервиса шеринга электросамокатов "Юрент" до 2026 года, сообщает пресс-служба страховой компании.
Теперь пользователи во время поездок застрахованы от несчастного случая. Также под страховой защитой и гражданская ответственность перед третьими лицами - при причинении вреда окружающим пострадавшие получат возмещение.
Базовая защита включена в стоимость каждой поездки без дополнительной оплаты. Она включает в себя страхование от несчастного случая пользователя электросамоката во время поездки с выплатой до 100 тысяч рублей.
По данным пресс-службы, в Москве "Юрент" и "Ингосстрах" запустили совместную кампанию по информированию пользователей о правилах дорожного движения для электросамокатов — теперь основные правила можно найти на подвесе каждого самоката или прочитать на лендинге.
«
"Самокаты стали популярным, быстрым и удобным средством передвижения по городу. Мы не можем оставить их пользователей без страховой защиты и предлагаем актуальный продукт, став страховым партнером сервиса "Юрент". "Ингосстрах" выплатит пострадавшим страховое возмещение в случае травмы или причинения вреда окружающим, а также их имуществу", – приводятся в сообщении слова директора департамента маркетинга и коммуникаций "Ингосстраха" Юлии Глуховой.
Страховка работает для пользователей 80 тысяч электросамокатов в 120 городах по всей стране.
Здание Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
"Ингосстрах" поддержит восходящих звезд оперной сцены
4 мая, 13:36
 
ИнгосстрахМоскваСамокаты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала