https://ria.ru/20230607/strakhovanie-1876771616.html
"Ингосстрах" застрахует пользователей электросамокатов "Юрент"
"Ингосстрах" застрахует пользователей электросамокатов "Юрент" - РИА Новости, 07.06.2023
"Ингосстрах" застрахует пользователей электросамокатов "Юрент"
"Ингосстрах" стал страховым партнером сервиса шеринга электросамокатов "Юрент" до 2026 года, сообщает пресс-служба страховой компании. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:54
2023-06-07T17:54
2023-06-07T17:54
ингосстрах
москва
самокаты
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. "Ингосстрах" стал страховым партнером сервиса шеринга электросамокатов "Юрент" до 2026 года, сообщает пресс-служба страховой компании.Теперь пользователи во время поездок застрахованы от несчастного случая. Также под страховой защитой и гражданская ответственность перед третьими лицами - при причинении вреда окружающим пострадавшие получат возмещение.Базовая защита включена в стоимость каждой поездки без дополнительной оплаты. Она включает в себя страхование от несчастного случая пользователя электросамоката во время поездки с выплатой до 100 тысяч рублей.По данным пресс-службы, в Москве "Юрент" и "Ингосстрах" запустили совместную кампанию по информированию пользователей о правилах дорожного движения для электросамокатов — теперь основные правила можно найти на подвесе каждого самоката или прочитать на лендинге."Самокаты стали популярным, быстрым и удобным средством передвижения по городу. Мы не можем оставить их пользователей без страховой защиты и предлагаем актуальный продукт, став страховым партнером сервиса "Юрент". "Ингосстрах" выплатит пострадавшим страховое возмещение в случае травмы или причинения вреда окружающим, а также их имуществу", – приводятся в сообщении слова директора департамента маркетинга и коммуникаций "Ингосстраха" Юлии Глуховой.Страховка работает для пользователей 80 тысяч электросамокатов в 120 городах по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ингосстрах, москва, самокаты
Ингосстрах, Москва, Самокаты
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. "Ингосстрах" стал страховым партнером сервиса шеринга электросамокатов "Юрент" до 2026 года, сообщает пресс-служба страховой компании.
Теперь пользователи во время поездок застрахованы от несчастного случая. Также под страховой защитой и гражданская ответственность перед третьими лицами - при причинении вреда окружающим пострадавшие получат возмещение.
Базовая защита включена в стоимость каждой поездки без дополнительной оплаты. Она включает в себя страхование от несчастного случая пользователя электросамоката во время поездки с выплатой до 100 тысяч рублей.
По данным пресс-службы, в Москве
"Юрент" и "Ингосстрах" запустили совместную кампанию по информированию пользователей о правилах дорожного движения для электросамокатов — теперь основные правила можно найти на подвесе каждого самоката или прочитать на лендинге
.
«
"Самокаты стали популярным, быстрым и удобным средством передвижения по городу. Мы не можем оставить их пользователей без страховой защиты и предлагаем актуальный продукт, став страховым партнером сервиса "Юрент". "Ингосстрах" выплатит пострадавшим страховое возмещение в случае травмы или причинения вреда окружающим, а также их имуществу", – приводятся в сообщении слова директора департамента маркетинга и коммуникаций "Ингосстраха" Юлии Глуховой.
Страховка работает для пользователей 80 тысяч электросамокатов в 120 городах по всей стране.
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