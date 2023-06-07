https://ria.ru/20230607/strakhovanie-1876771616.html

"Ингосстрах" застрахует пользователей электросамокатов "Юрент"

"Ингосстрах" застрахует пользователей электросамокатов "Юрент" - РИА Новости, 07.06.2023

"Ингосстрах" застрахует пользователей электросамокатов "Юрент"

"Ингосстрах" стал страховым партнером сервиса шеринга электросамокатов "Юрент" до 2026 года, сообщает пресс-служба страховой компании. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:54

2023-06-07T17:54

2023-06-07T17:54

ингосстрах

москва

самокаты

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. "Ингосстрах" стал страховым партнером сервиса шеринга электросамокатов "Юрент" до 2026 года, сообщает пресс-служба страховой компании.Теперь пользователи во время поездок застрахованы от несчастного случая. Также под страховой защитой и гражданская ответственность перед третьими лицами - при причинении вреда окружающим пострадавшие получат возмещение.Базовая защита включена в стоимость каждой поездки без дополнительной оплаты. Она включает в себя страхование от несчастного случая пользователя электросамоката во время поездки с выплатой до 100 тысяч рублей.По данным пресс-службы, в Москве "Юрент" и "Ингосстрах" запустили совместную кампанию по информированию пользователей о правилах дорожного движения для электросамокатов — теперь основные правила можно найти на подвесе каждого самоката или прочитать на лендинге."Самокаты стали популярным, быстрым и удобным средством передвижения по городу. Мы не можем оставить их пользователей без страховой защиты и предлагаем актуальный продукт, став страховым партнером сервиса "Юрент". "Ингосстрах" выплатит пострадавшим страховое возмещение в случае травмы или причинения вреда окружающим, а также их имуществу", – приводятся в сообщении слова директора департамента маркетинга и коммуникаций "Ингосстраха" Юлии Глуховой.Страховка работает для пользователей 80 тысяч электросамокатов в 120 городах по всей стране.

https://ria.ru/20230504/podderzhka-1869652647.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ингосстрах, москва, самокаты