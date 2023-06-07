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"Был в окопах": лидер "Бахыт-компот" рассказал о поездках в Донбасс
"Был в окопах": лидер "Бахыт-компот" рассказал о поездках в Донбасс - РИА Новости, 07.06.2023
"Был в окопах": лидер "Бахыт-компот" рассказал о поездках в Донбасс
Лидер музыкального коллектива "Бахыт-компот" Вадим Степанцов в интервью "Так сказать" раскрыл детали своих поездок в Донбасс. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:46
2023-06-07T13:46
2023-06-07T13:46
шоубиз
донбасс
борис гребенщиков
алла пугачева
андрей макаревич
вооруженные силы украины
донецк
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Лидер музыкального коллектива "Бахыт-компот" Вадим Степанцов в интервью "Так сказать" раскрыл детали своих поездок в Донбасс."Я был на передовой пару раз. Было интересно. Один раз был в окопах. Мы там клип снимали "Небо и солдат". У меня позитивные впечатления от общения с военными. Люди понимают свой долг. Они понимают, что представляет из себя другая сторона. Это особый уровень зверства, какой-то сатанизм", – поделился музыкант. Он также пожаловался на то, что ему не удалось похоронить свою бабушку, которая умерла в Донецке. "Моя бабушка до последнего времени жила там. Она умерла за две недели до того, как ВСУ начали палить по Донецку. Я из-за этого не смог ее похоронить", – добавил Степанцов. Исполнитель также высказался о сбежавших за границу музыкантах, в том числе рэпере Oxxxymiron* и певице Алле Пугачевой. "Oxxxymiron* – напыщенное интеллектуальное нечто. Претенциозность у него есть, но за этим пустота. Борис Гребенщиков всегда был хитрым. У него нехватка денег сейчас. Алла Пугачева превратилась из небесного создания в то, во что превратилась. Андрей Макаревич* – серый неинтересный бард. Они все заменимы", – заключил композитор. Вадим Степанцов – российский автор песен, музыкант и актер, создатель Ордена куртуазных маньеристов и группы "Бахыт-Компот". Он писал тексты для коллективов "Браво", "Тату" и "На-На". После начала спецоперации исполнитель открыто поддержал ее. В октябре его внесли в санкционный список Украины. *Признан Минюстом иноагентом
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, борис гребенщиков, алла пугачева, андрей макаревич, вооруженные силы украины, донецк, украина, браво, тату, иноагенты, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Донбасс, Борис Гребенщиков, Алла Пугачева, Андрей Макаревич, Вооруженные силы Украины, Донецк, Украина, Браво, Тату, иноагенты, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
"Был в окопах": лидер "Бахыт-компот" рассказал о поездках в Донбасс
Лидер "Бахыт-компот" Вадим Степанцов рассказал, что несколько раз был в Донбассе