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Глава "Росатома" рассказал о работе на ЗАЭС после разрушений Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:32 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/stantsiya-1876834349.html
Глава "Росатома" рассказал о работе на ЗАЭС после разрушений Каховской ГЭС
Глава "Росатома" рассказал о работе на ЗАЭС после разрушений Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023
Глава "Росатома" рассказал о работе на ЗАЭС после разрушений Каховской ГЭС
Персонал Запорожской АЭС в текущей ситуации, на фоне украинских обстрелов и подрыва Каховской ГЭС киевским режимом, действует абсолютно грамотно и своевременно, РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T23:32
2023-06-07T23:32
специальная военная операция на украине
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Персонал Запорожской АЭС в текущей ситуации, на фоне украинских обстрелов и подрыва Каховской ГЭС киевским режимом, действует абсолютно грамотно и своевременно, заявил в интервью глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Хочу сказать, что все наши эксперты понимают ситуацию. Персонал (ЗАЭС) действует абсолютно грамотно и своевременно. Целый ряд запасных вариантов для ликвидации (последствий) тех или иных нештатных ситуаций имеется, и мы к ним технологически готовы", - сказал Лихачев в эфире Пятого канала. По его словам, с другой стороны, произошедшее оказывает негативное влияние на персонал с психологической точки зрения. "Обстрел гражданской инфраструктуры, причём такой целенаправленный, на людей влияет отрицательно", - сказал Лихачев. "Понятно, каждый примеряет это еще и к себе, в данном случае к Запорожской атомной станции, и конечно же, хотелось бы ликвидировать такую возможность каких бы то ни было ударов по гражданской инфраструктуре, к тому же по критически важной инфраструктуре, связанной с безопасностью крупного энергетического объекта", - добавил он.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, каховская гэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Глава "Росатома" рассказал о работе на ЗАЭС после разрушений Каховской ГЭС

Глава "Росатома" Лихачев: персонал ЗАЭС действует грамотно и своевременно

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Персонал Запорожской АЭС в текущей ситуации, на фоне украинских обстрелов и подрыва Каховской ГЭС киевским режимом, действует абсолютно грамотно и своевременно, заявил в интервью глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Хочу сказать, что все наши эксперты понимают ситуацию. Персонал (ЗАЭС) действует абсолютно грамотно и своевременно. Целый ряд запасных вариантов для ликвидации (последствий) тех или иных нештатных ситуаций имеется, и мы к ним технологически готовы", - сказал Лихачев в эфире Пятого канала.
По его словам, с другой стороны, произошедшее оказывает негативное влияние на персонал с психологической точки зрения.
"Обстрел гражданской инфраструктуры, причём такой целенаправленный, на людей влияет отрицательно", - сказал Лихачев.
"Понятно, каждый примеряет это еще и к себе, в данном случае к Запорожской атомной станции, и конечно же, хотелось бы ликвидировать такую возможность каких бы то ни было ударов по гражданской инфраструктуре, к тому же по критически важной инфраструктуре, связанной с безопасностью крупного энергетического объекта", - добавил он.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
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6 июня, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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