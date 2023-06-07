https://ria.ru/20230607/stantsiya-1876834349.html

Глава "Росатома" рассказал о работе на ЗАЭС после разрушений Каховской ГЭС

Глава "Росатома" рассказал о работе на ЗАЭС после разрушений Каховской ГЭС - РИА Новости, 07.06.2023

Глава "Росатома" рассказал о работе на ЗАЭС после разрушений Каховской ГЭС

Персонал Запорожской АЭС в текущей ситуации, на фоне украинских обстрелов и подрыва Каховской ГЭС киевским режимом, действует абсолютно грамотно и своевременно, РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T23:32

2023-06-07T23:32

2023-06-07T23:32

специальная военная операция на украине

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Персонал Запорожской АЭС в текущей ситуации, на фоне украинских обстрелов и подрыва Каховской ГЭС киевским режимом, действует абсолютно грамотно и своевременно, заявил в интервью глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Хочу сказать, что все наши эксперты понимают ситуацию. Персонал (ЗАЭС) действует абсолютно грамотно и своевременно. Целый ряд запасных вариантов для ликвидации (последствий) тех или иных нештатных ситуаций имеется, и мы к ним технологически готовы", - сказал Лихачев в эфире Пятого канала. По его словам, с другой стороны, произошедшее оказывает негативное влияние на персонал с психологической точки зрения. "Обстрел гражданской инфраструктуры, причём такой целенаправленный, на людей влияет отрицательно", - сказал Лихачев. "Понятно, каждый примеряет это еще и к себе, в данном случае к Запорожской атомной станции, и конечно же, хотелось бы ликвидировать такую возможность каких бы то ни было ударов по гражданской инфраструктуре, к тому же по критически важной инфраструктуре, связанной с безопасностью крупного энергетического объекта", - добавил он.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, каховская гэс, разрушение каховской гэс