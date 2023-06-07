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Новый стандарт медпомощи в стационарах Подмосковья внедрят в течение 5 лет - РИА Новости, 07.06.2023
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Новости Подмосковья
 
17:42 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/standart-1876780823.html
Новый стандарт медпомощи в стационарах Подмосковья внедрят в течение 5 лет
Новый стандарт медпомощи в стационарах Подмосковья внедрят в течение 5 лет - РИА Новости, 07.06.2023
Новый стандарт медпомощи в стационарах Подмосковья внедрят в течение 5 лет
Московская область внедрит новые стандарты оказания медицинской помощи в стационаре в течение пяти лет, заявил губернатор области Андрей Воробьев. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:42
2023-06-07T17:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Московская область внедрит новые стандарты оказания медицинской помощи в стационаре в течение пяти лет, заявил губернатор области Андрей Воробьев. "Новый стандарт мы реализуем и для стационаров. Внедрим его в течение 5 лет – это большая масштабная работа", - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона. Он пояснил, что смысл новых стандартов заключается в том, что при строительстве нового или капитальном ремонте существующих стационаров во всех палатах будет не более четырех мест, а также отдельный душ и удобства. "Я также поручаю нашему Министерству здравоохранения обратить внимание на питание. Это не тема, которая, что называется фонит, но тема, которая важна. И я очень надеюсь, что и здесь у нас будет хорошая, высокая оценка наших жителей", - заключил губернатор.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Новый стандарт медпомощи в стационарах Подмосковья внедрят в течение 5 лет

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Правительство Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Московская область внедрит новые стандарты оказания медицинской помощи в стационаре в течение пяти лет, заявил губернатор области Андрей Воробьев.
"Новый стандарт мы реализуем и для стационаров. Внедрим его в течение 5 лет – это большая масштабная работа", - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.
Он пояснил, что смысл новых стандартов заключается в том, что при строительстве нового или капитальном ремонте существующих стационаров во всех палатах будет не более четырех мест, а также отдельный душ и удобства.
"Я также поручаю нашему Министерству здравоохранения обратить внимание на питание. Это не тема, которая, что называется фонит, но тема, которая важна. И я очень надеюсь, что и здесь у нас будет хорошая, высокая оценка наших жителей", - заключил губернатор.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Воробьев: наиболее значимые перемены в регионе в медицине и благоустройстве
Вчера, 16:22
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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