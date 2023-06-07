https://ria.ru/20230607/standart-1876780823.html
Новый стандарт медпомощи в стационарах Подмосковья внедрят в течение 5 лет
Новый стандарт медпомощи в стационарах Подмосковья внедрят в течение 5 лет - РИА Новости, 07.06.2023
Новый стандарт медпомощи в стационарах Подмосковья внедрят в течение 5 лет
Московская область внедрит новые стандарты оказания медицинской помощи в стационаре в течение пяти лет, заявил губернатор области Андрей Воробьев. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:42
2023-06-07T17:42
2023-06-07T17:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Московская область внедрит новые стандарты оказания медицинской помощи в стационаре в течение пяти лет, заявил губернатор области Андрей Воробьев. "Новый стандарт мы реализуем и для стационаров. Внедрим его в течение 5 лет – это большая масштабная работа", - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона. Он пояснил, что смысл новых стандартов заключается в том, что при строительстве нового или капитальном ремонте существующих стационаров во всех палатах будет не более четырех мест, а также отдельный душ и удобства. "Я также поручаю нашему Министерству здравоохранения обратить внимание на питание. Это не тема, которая, что называется фонит, но тема, которая важна. И я очень надеюсь, что и здесь у нас будет хорошая, высокая оценка наших жителей", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20230607/podmoskove-1876753398.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Московская область внедрит новые стандарты оказания медицинской помощи в стационаре в течение пяти лет, заявил губернатор области Андрей Воробьев.
"Новый стандарт мы реализуем и для стационаров. Внедрим его в течение 5 лет – это большая масштабная работа", - сказал Воробьев
в ходе ежегодного обращения к жителям региона.
Он пояснил, что смысл новых стандартов заключается в том, что при строительстве нового или капитальном ремонте существующих стационаров во всех палатах будет не более четырех мест, а также отдельный душ и удобства.
"Я также поручаю нашему Министерству здравоохранения обратить внимание на питание. Это не тема, которая, что называется фонит, но тема, которая важна. И я очень надеюсь, что и здесь у нас будет хорошая, высокая оценка наших жителей", - заключил губернатор.
Воробьев: наиболее значимые перемены в регионе в медицине и благоустройстве