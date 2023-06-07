https://ria.ru/20230607/ssha-1876641491.html

В офисе Кеннеди рассказали о враждебных шагах США против России

В офисе Кеннеди рассказали о враждебных шагах США против России - РИА Новости, 07.06.2023

В офисе Кеннеди рассказали о враждебных шагах США против России

США сыграли большую роль в подстрекательстве России к началу специальной военной операции, провоцируя ее враждебными шагами, начиная с 1990-х годов, заявили РИА РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:13

2023-06-07T10:13

2023-06-07T10:20

россия

сша

в мире

украина

москва

джон кеннеди (политик)

роберт кеннеди

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. США сыграли большую роль в подстрекательстве России к началу специальной военной операции, провоцируя ее враждебными шагами, начиная с 1990-х годов, заявили РИА Новости в офисе кандидата на пост американского президента Роберта Кеннеди-младшего, который приходится племянником 35-му президенту Джону Кеннеди."Он (Кеннеди-младший) сожалеет о российском вторжении, признавая при этом, что США сыграли большую роль в подстрекательстве к этому вторжению посредством серии враждебных провокаций, начиная с 1990-х годов", - заявили агентству в ответ на письменный запрос.Как полагает американский политик, в тот момент, когда США прекратят следовать по пути преднамеренной эскалации украинского конфликта и начнут стремиться к миру, Россия проявит готовность пойти на компромисс и заключить мир. Такой мир, по мнению Кеннеди-младшего, будет "уважать суверенитет Украины, а также интересы РФ в области безопасности".Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230607/tupost-1876614325.html

https://ria.ru/20230606/terakt-1876600624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, в мире, украина, москва, джон кеннеди (политик), роберт кеннеди, владимир путин