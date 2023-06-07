Рейтинг@Mail.ru
В офисе Кеннеди рассказали о враждебных шагах США против России - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 07.06.2023 (обновлено: 10:20 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/ssha-1876641491.html
В офисе Кеннеди рассказали о враждебных шагах США против России
В офисе Кеннеди рассказали о враждебных шагах США против России - РИА Новости, 07.06.2023
В офисе Кеннеди рассказали о враждебных шагах США против России
США сыграли большую роль в подстрекательстве России к началу специальной военной операции, провоцируя ее враждебными шагами, начиная с 1990-х годов, заявили РИА РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:13
2023-06-07T10:20
россия
сша
в мире
украина
москва
джон кеннеди (политик)
роберт кеннеди
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859120478_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f7d7e5b52ac3b949733efb3d62e2b64.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. США сыграли большую роль в подстрекательстве России к началу специальной военной операции, провоцируя ее враждебными шагами, начиная с 1990-х годов, заявили РИА Новости в офисе кандидата на пост американского президента Роберта Кеннеди-младшего, который приходится племянником 35-му президенту Джону Кеннеди."Он (Кеннеди-младший) сожалеет о российском вторжении, признавая при этом, что США сыграли большую роль в подстрекательстве к этому вторжению посредством серии враждебных провокаций, начиная с 1990-х годов", - заявили агентству в ответ на письменный запрос.Как полагает американский политик, в тот момент, когда США прекратят следовать по пути преднамеренной эскалации украинского конфликта и начнут стремиться к миру, Россия проявит готовность пойти на компромисс и заключить мир. Такой мир, по мнению Кеннеди-младшего, будет "уважать суверенитет Украины, а также интересы РФ в области безопасности".Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230607/tupost-1876614325.html
https://ria.ru/20230606/terakt-1876600624.html
россия
сша
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859120478_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b0591305b08680294e8a5eba52e3fd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире, украина, москва, джон кеннеди (политик), роберт кеннеди, владимир путин
Россия, США, В мире, Украина, Москва, Джон Кеннеди (политик), Роберт Кеннеди, Владимир Путин
В офисе Кеннеди рассказали о враждебных шагах США против России

Офис Кеннеди: США, провоцируя Россию с 90-х годов, подтолкнули ее к началу спецоперации

© AP Photo / Seth WenigЗдание Нью-Йоркской фондовой биржи
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. США сыграли большую роль в подстрекательстве России к началу специальной военной операции, провоцируя ее враждебными шагами, начиная с 1990-х годов, заявили РИА Новости в офисе кандидата на пост американского президента Роберта Кеннеди-младшего, который приходится племянником 35-му президенту Джону Кеннеди.
"Он (Кеннеди-младший) сожалеет о российском вторжении, признавая при этом, что США сыграли большую роль в подстрекательстве к этому вторжению посредством серии враждебных провокаций, начиная с 1990-х годов", - заявили агентству в ответ на письменный запрос.
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
В конгрессе США заявили о "тупости" Вашингтона из-за поддержки Украины
Вчера, 04:42
Как полагает американский политик, в тот момент, когда США прекратят следовать по пути преднамеренной эскалации украинского конфликта и начнут стремиться к миру, Россия проявит готовность пойти на компромисс и заключить мир. Такой мир, по мнению Кеннеди-младшего, будет "уважать суверенитет Украины, а также интересы РФ в области безопасности".
Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
США не ответили на вопрос о причастности ВСУ к подрыву "Северных потоков"
6 июня, 22:40
 
РоссияСШАВ миреУкраинаМоскваДжон Кеннеди (политик)Роберт КеннедиВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала