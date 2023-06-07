https://ria.ru/20230607/srok-1876671120.html
Боевик "Азова"* получил срок за убийство мирного жителя Мариуполя
Боевик "Азова"* получил срок за убийство мирного жителя Мариуполя - РИА Новости, 07.06.2023
Боевик "Азова"* получил срок за убийство мирного жителя Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к 20 годам колонии строгого режима боевика украинского нацбатальона "Азов"* за убийство мирного жителя Мариуполя, сообщает... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:18
2023-06-07T12:18
2023-06-07T12:18
мариуполь
донецкая народная республика
украина
главная военная прокуратура
безопасность
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 20 годам колонии строгого режима боевика украинского нацбатальона "Азов"* за убийство мирного жителя Мариуполя, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* Национальной гвардии Украины Рената Алиева", - говорится в сообщении. По информации Следственного комитета РФ, в начале апреля 2022 года Алиев во время наблюдения за уличной обстановкой в Мариуполе увидел на улице безоружного, не принимающего участия в вооруженном конфликте мирного жителя и расстрелял его. Сослуживцу, прибежавшему на звуки стрельбы, обвиняемый сказал, что только что застрелил мирного жителя. В ходе осмотра убитого, одетого в гражданскую одежду, при нем был найден паспорт гражданина Украины. Алиев был признан виновным в убийстве по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды и жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов. "Суд приговорил Алиева к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе. Ранее обвинительные приговоры были вынесены по ряду других военных преступлений украинских военных в Мариуполе и других частях Донбасса. Другие дела готовятся к рассмотрению.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230524/mariupol-1873868497.html
https://ria.ru/20230522/boevik-1873311048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, донецкая народная республика, украина, главная военная прокуратура, безопасность
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Украина, Главная военная прокуратура, Безопасность
Боевик "Азова"* получил срок за убийство мирного жителя Мариуполя
В ДНР дали 20 лет колонии боевику "Азова" за убийство мирного жителя Мариуполя
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 20 годам колонии строгого режима боевика украинского нацбатальона "Азов"* за убийство мирного жителя Мариуполя, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* Национальной гвардии Украины
Рената Алиева", - говорится в сообщении.
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По информации Следственного комитета РФ
, в начале апреля 2022 года Алиев во время наблюдения за уличной обстановкой в Мариуполе увидел на улице безоружного, не принимающего участия в вооруженном конфликте мирного жителя и расстрелял его.
Сослуживцу, прибежавшему на звуки стрельбы, обвиняемый сказал, что только что застрелил мирного жителя. В ходе осмотра убитого, одетого в гражданскую одежду, при нем был найден паспорт гражданина Украины.
Алиев был признан виновным в убийстве по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды и жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.
"Суд приговорил Алиева к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
Ранее обвинительные приговоры были вынесены по ряду других военных преступлений украинских военных в Мариуполе и других частях Донбасса
. Другие дела готовятся к рассмотрению.
*Запрещенная в России террористическая организация
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