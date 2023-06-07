https://ria.ru/20230607/srok-1876644375.html
Крымчанину дали срок за подготовку теракта на железной дороге
Крымчанину дали срок за подготовку теракта на железной дороге - РИА Новости, 07.06.2023
Крымчанину дали срок за подготовку теракта на железной дороге
Крымчанин, готовивший подрыв железной дороги в Джанкойском районе на севере Крыма, получил 10 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба крымского... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:32
2023-06-07T10:32
2023-06-07T10:32
россия
происшествия
фсб
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Крымчанин, готовивший подрыв железной дороги в Джанкойском районе на севере Крыма, получил 10 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ. "Южный военный окружной суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 220 тысяч рублей и запретом администрировать сайты на 2 года и 6 месяцев", - говорится в сообщении. По данным спецслужб, 36-летний симферополец готовил подрыв железной дороги в Джанкойском районе для схода пассажирских и грузовых поездов с целью "устрашения населения России, создания опасности гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, а также воздействия на принятие решений органами власти РФ". Мужчина изготовил для совершения теракта взрывные устройства, однако был задержан сотрудниками УФСБ. Дома у него также нашли электродетонаторы, схему закладки взрывчатки под железнодорожное полотно и экстремистскую литературу. Кроме того, осужденный в соцсетях призывал к терактам в отношении представителей государственной власти РФ и к убийству русских.
https://ria.ru/20230607/shpion-1876636925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, фсб, республика крым
Россия, Происшествия, ФСБ, Республика Крым
Крымчанину дали срок за подготовку теракта на железной дороге
Крымчанину дали десять лет колонии за подготовку подрыва железной дороги
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Крымчанин, готовивший подрыв железной дороги в Джанкойском районе на севере Крыма, получил 10 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ.
"Южный военный окружной суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 220 тысяч рублей и запретом администрировать сайты на 2 года и 6 месяцев", - говорится в сообщении.
По данным спецслужб, 36-летний симферополец готовил подрыв железной дороги в Джанкойском районе для схода пассажирских и грузовых поездов с целью "устрашения населения России
, создания опасности гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, а также воздействия на принятие решений органами власти РФ".
Мужчина изготовил для совершения теракта взрывные устройства, однако был задержан сотрудниками УФСБ. Дома у него также нашли электродетонаторы, схему закладки взрывчатки под железнодорожное полотно и экстремистскую литературу. Кроме того, осужденный в соцсетях призывал к терактам в отношении представителей государственной власти РФ и к убийству русских.
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