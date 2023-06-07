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Киев потерял 60 военных и технику на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 07.06.2023 (обновлено: 14:16 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/spetsoperatsiya-1876702126.html
Киев потерял 60 военных и технику на Херсонском направлении
Киев потерял 60 военных и технику на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.06.2023
Киев потерял 60 военных и технику на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военнослужащих, американскую гаубицу М777, украинскую "Мста-Б" и самоходку... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:10
2023-06-07T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
безопасность
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военнослужащих, американскую гаубицу М777, украинскую "Мста-Б" и самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б"", - говорится в сводке министерства.
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в мире, киев, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Безопасность
Киев потерял 60 военных и технику на Херсонском направлении

Минобороны: Киев потерял 60 военных и американскую гаубицу М777 на Херсонском направлении

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военнослужащих, американскую гаубицу М777, украинскую "Мста-Б" и самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б"", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 июня, 19:00
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2023Посмотреть
 
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