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Киев потерял 60 военных и технику на Херсонском направлении
Киев потерял 60 военных и технику на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.06.2023
Киев потерял 60 военных и технику на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военнослужащих, американскую гаубицу М777, украинскую "Мста-Б" и самоходку... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:10
2023-06-07T14:10
2023-06-07T14:16
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении за сутки уничтожили до 60 украинских военнослужащих, американскую гаубицу М777, украинскую "Мста-Б" и самоходку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б"", - говорится в сводке министерства.
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в мире, киев, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Безопасность
Киев потерял 60 военных и технику на Херсонском направлении
Минобороны: Киев потерял 60 военных и американскую гаубицу М777 на Херсонском направлении