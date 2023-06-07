https://ria.ru/20230607/spetsoperatsiya-1876619626.html

ВСУ хотят перебросить силы на Запорожское направление, заявил Рогов

ВСУ хотят перебросить силы на Запорожское направление, заявил Рогов - РИА Новости, 07.06.2023

ВСУ хотят перебросить силы на Запорожское направление, заявил Рогов

Украинские войска начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра в подконтрольной им части Херсонской области, чтобы перебросить освободившуюся... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T07:49

2023-06-07T07:49

2023-06-07T07:49

специальная военная операция на украине

запорожская область

херсонская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра в подконтрольной им части Херсонской области, чтобы перебросить освободившуюся крупную группировку на запорожское направление, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня даже визуально видно, что украинские войска начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра и готовятся перебросить освободившиеся резервы на запорожское направление. Речь может идти о группировки в 10 тысяч и более боевиков ВСУ", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230605/vsu-1876187863.html

запорожская область

херсонская область

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запорожская область, херсонская область , владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность