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ВСУ хотят перебросить силы на Запорожское направление, заявил Рогов - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:49 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/spetsoperatsiya-1876619626.html
ВСУ хотят перебросить силы на Запорожское направление, заявил Рогов
ВСУ хотят перебросить силы на Запорожское направление, заявил Рогов - РИА Новости, 07.06.2023
ВСУ хотят перебросить силы на Запорожское направление, заявил Рогов
Украинские войска начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра в подконтрольной им части Херсонской области, чтобы перебросить освободившуюся... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T07:49
2023-06-07T07:49
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра в подконтрольной им части Херсонской области, чтобы перебросить освободившуюся крупную группировку на запорожское направление, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня даже визуально видно, что украинские войска начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра и готовятся перебросить освободившиеся резервы на запорожское направление. Речь может идти о группировки в 10 тысяч и более боевиков ВСУ", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230605/vsu-1876187863.html
запорожская область
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запорожская область, херсонская область , владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ хотят перебросить силы на Запорожское направление, заявил Рогов

Рогов: украинские войска хотят перебросить крупную группировку на Запорожское направление

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости /
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра в подконтрольной им части Херсонской области, чтобы перебросить освободившуюся крупную группировку на запорожское направление, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сегодня даже визуально видно, что украинские войска начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра и готовятся перебросить освободившиеся резервы на запорожское направление. Речь может идти о группировки в 10 тысяч и более боевиков ВСУ", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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