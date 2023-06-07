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ВСУ хотят перебросить силы на Запорожское направление, заявил Рогов
ВСУ хотят перебросить силы на Запорожское направление, заявил Рогов - РИА Новости, 07.06.2023
ВСУ хотят перебросить силы на Запорожское направление, заявил Рогов
Украинские войска начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра в подконтрольной им части Херсонской области, чтобы перебросить освободившуюся... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T07:49
2023-06-07T07:49
2023-06-07T07:49
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Украинские войска начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра в подконтрольной им части Херсонской области, чтобы перебросить освободившуюся крупную группировку на запорожское направление, сообщил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня даже визуально видно, что украинские войска начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра и готовятся перебросить освободившиеся резервы на запорожское направление. Речь может идти о группировки в 10 тысяч и более боевиков ВСУ", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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запорожская область, херсонская область , владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ хотят перебросить силы на Запорожское направление, заявил Рогов
Рогов: украинские войска хотят перебросить крупную группировку на Запорожское направление