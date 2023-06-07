https://ria.ru/20230607/spetsoperatsiya-1876614732.html
Группировка "Центр" нанесла удар по позициям трех украинских бригад
Группировка "Центр" нанесла удар по позициям трех украинских бригад - РИА Новости, 07.06.2023
Группировка "Центр" нанесла удар по позициям трех украинских бригад
Армейская авиация и артиллерия группировки войск "Центр" ударили по позициям трех украинских бригад, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T05:03
2023-06-07T05:03
2023-06-07T09:15
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950318_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_78eddea3e09afca4a9a6ebd5da7c309f.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Армейская авиация и артиллерия группировки войск "Центр" ударили по позициям трех украинских бригад, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. "На Краснолиманском и Сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск", — сказал Савчук. В районах Невского и Червоной Дибровы оперативно-тактическая авиация российской группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации, а также по огневым средствам противника.
https://ria.ru/20230607/tanki-1876612608.html
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871950318_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a59b5e9d0b9ce92d836f30b3a313cd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донбасс, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Россия
Группировка "Центр" нанесла удар по позициям трех украинских бригад
Минобороны: группировка "Центр" нанесла удар по позициям трех украинских бригад
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Армейская авиация и артиллерия группировки войск "Центр" ударили по позициям трех украинских бригад, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"На Краснолиманском и Сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск", — сказал Савчук.
В районах Невского и Червоной Дибровы оперативно-тактическая авиация российской группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации, а также по огневым средствам противника.
Минобороны показало работу танков Т-80БВ на Купянском направлении