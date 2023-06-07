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Группировка "Центр" нанесла удар по позициям трех украинских бригад - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 07.06.2023 (обновлено: 09:15 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/spetsoperatsiya-1876614732.html
Группировка "Центр" нанесла удар по позициям трех украинских бригад
Группировка "Центр" нанесла удар по позициям трех украинских бригад - РИА Новости, 07.06.2023
Группировка "Центр" нанесла удар по позициям трех украинских бригад
Армейская авиация и артиллерия группировки войск "Центр" ударили по позициям трех украинских бригад, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T05:03
2023-06-07T09:15
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Армейская авиация и артиллерия группировки войск "Центр" ударили по позициям трех украинских бригад, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. "На Краснолиманском и Сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск", — сказал Савчук. В районах Невского и Червоной Дибровы оперативно-тактическая авиация российской группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации, а также по огневым средствам противника.
https://ria.ru/20230607/tanki-1876612608.html
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безопасность, донбасс, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Россия
Группировка "Центр" нанесла удар по позициям трех украинских бригад

Минобороны: группировка "Центр" нанесла удар по позициям трех украинских бригад

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" ведет огонь. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Армейская авиация и артиллерия группировки войск "Центр" ударили по позициям трех украинских бригад, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"На Краснолиманском и Сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск", — сказал Савчук.
В районах Невского и Червоной Дибровы оперативно-тактическая авиация российской группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации, а также по огневым средствам противника.
Кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ ЗВО на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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