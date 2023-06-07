https://ria.ru/20230607/spetsoperatsiya-1876613576.html

ВСУ намерены размещать солдат в зданиях школ на Запорожье, сообщил источник

ВСУ намерены размещать солдат в зданиях школ на Запорожье, сообщил источник - РИА Новости, 07.06.2023

ВСУ намерены размещать солдат в зданиях школ на Запорожье, сообщил источник

Киев планирует разместить военнослужащих в школах и детсадах в подконтрольной ему части Запорожской области и одновременно возобновить очные дополнительные... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T04:04

2023-06-07T04:04

2023-06-07T06:32

специальная военная операция на украине

запорожье

украина

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 июн — РИА Новости. Киев планирует разместить военнослужащих в школах и детсадах в подконтрольной ему части Запорожской области и одновременно возобновить очные дополнительные занятия для учащихся этих заведений, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур."По сведениям от источников в ВСУ, стало известно, что на настоящий момент украинским областным руководством Запорожья во взаимодействии с ВСУ на Запорожском направлении рассматривается вопрос частичного возобновления учебного процесса, а также работы детских кружков в дошкольных и школьных учебных заведениях с целью прикрытия размещения в учебных зданиях военнослужащих", — заявил собеседник агентства.Учебный процесс на Украине с апреля 2022 года по конец мая 2023 года проходил в онлайн-режиме. По словам источника, возобновление учебного процесса преследует цель прикрыть от российских ракетных и авиаударов личный состав ВСУ, размещаемый в этих заведениях."Запуск школ-казарм планируется осуществить до июля месяца. Часть школ будут использоваться для размещения личного состава ВСУ, а в остальной части школ планируют проведение занятий со школьниками", — добавил силовик.По его словам, военнослужащих разместят в спортзалах и подсобных помещениях, а в остальных помещениях останутся классы.При этом жители сильно встревожены, поскольку подозревают, что ВСУ могут сами взорвать какую-то из школ, как это уже происходило в Артемовске, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230606/artilleriya-1876603003.html

https://ria.ru/20230607/ubiystvo-1876612462.html

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запорожье, украина, вооруженные силы украины, происшествия