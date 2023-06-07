https://ria.ru/20230607/spetsoperatsiya-1876613576.html
ВСУ намерены размещать солдат в зданиях школ на Запорожье, сообщил источник
ВСУ намерены размещать солдат в зданиях школ на Запорожье, сообщил источник - РИА Новости, 07.06.2023
ВСУ намерены размещать солдат в зданиях школ на Запорожье, сообщил источник
Киев планирует разместить военнослужащих в школах и детсадах в подконтрольной ему части Запорожской области и одновременно возобновить очные дополнительные... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T04:04
2023-06-07T04:04
2023-06-07T06:32
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 июн — РИА Новости. Киев планирует разместить военнослужащих в школах и детсадах в подконтрольной ему части Запорожской области и одновременно возобновить очные дополнительные занятия для учащихся этих заведений, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур."По сведениям от источников в ВСУ, стало известно, что на настоящий момент украинским областным руководством Запорожья во взаимодействии с ВСУ на Запорожском направлении рассматривается вопрос частичного возобновления учебного процесса, а также работы детских кружков в дошкольных и школьных учебных заведениях с целью прикрытия размещения в учебных зданиях военнослужащих", — заявил собеседник агентства.Учебный процесс на Украине с апреля 2022 года по конец мая 2023 года проходил в онлайн-режиме. По словам источника, возобновление учебного процесса преследует цель прикрыть от российских ракетных и авиаударов личный состав ВСУ, размещаемый в этих заведениях."Запуск школ-казарм планируется осуществить до июля месяца. Часть школ будут использоваться для размещения личного состава ВСУ, а в остальной части школ планируют проведение занятий со школьниками", — добавил силовик.По его словам, военнослужащих разместят в спортзалах и подсобных помещениях, а в остальных помещениях останутся классы.При этом жители сильно встревожены, поскольку подозревают, что ВСУ могут сами взорвать какую-то из школ, как это уже происходило в Артемовске, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230606/artilleriya-1876603003.html
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запорожье, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ намерены размещать солдат в зданиях школ на Запорожье, сообщил источник
ВСУ на Запорожском направлении намерены размещать солдат в зданиях школ
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 июн — РИА Новости. Киев планирует разместить военнослужащих в школах и детсадах в подконтрольной ему части Запорожской области и одновременно возобновить очные дополнительные занятия для учащихся этих заведений, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
"По сведениям от источников в ВСУ, стало известно, что на настоящий момент украинским областным руководством Запорожья во взаимодействии с ВСУ на Запорожском направлении рассматривается вопрос частичного возобновления учебного процесса, а также работы детских кружков в дошкольных и школьных учебных заведениях с целью прикрытия размещения в учебных зданиях военнослужащих", — заявил собеседник агентства.
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Учебный процесс на Украине
с апреля 2022 года по конец мая 2023 года проходил в онлайн-режиме. По словам источника, возобновление учебного процесса преследует цель прикрыть от российских ракетных и авиаударов личный состав ВСУ, размещаемый в этих заведениях.
«
"Запуск школ-казарм планируется осуществить до июля месяца. Часть школ будут использоваться для размещения личного состава ВСУ, а в остальной части школ планируют проведение занятий со школьниками", — добавил силовик.
По его словам, военнослужащих разместят в спортзалах и подсобных помещениях, а в остальных помещениях останутся классы.
При этом жители сильно встревожены, поскольку подозревают, что ВСУ могут сами взорвать какую-то из школ, как это уже происходило в Артемовске, заключил собеседник агентства.
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