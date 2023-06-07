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Иран готов развивать сотрудничество с Россией в нефтехимической сфере - РИА Новости, 07.06.2023
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15:40 07.06.2023
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Иран готов развивать сотрудничество с Россией в нефтехимической сфере
Иран готов развивать сотрудничество с Россией в нефтехимической сфере - РИА Новости, 07.06.2023
Иран готов развивать сотрудничество с Россией в нефтехимической сфере
Иран готов предоставить России технические и инженерные услуги, а также химические вещества и катализаторы, используемые в нефтехимической промышленности,... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:40
2023-06-07T15:40
экономика
иран
россия
в мире
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Иран готов предоставить России технические и инженерные услуги, а также химические вещества и катализаторы, используемые в нефтехимической промышленности, заявил на выставке "Роспласт-2023", проходящей в эти дни в Москве, замминистра нефти и генеральный директор Национальной нефтехимической компании (National Petrochemical Company, NPC) Мортеза Шахмирзаи, слова которого приводит посольство Ирана в Москве. "Исламская Республика Иран готова предоставить технические и инженерные услуги и взаимодействие в области химических веществ и катализаторов, необходимых российской нефтяной и нефтехимической промышленности в условиях санкций против этой страны", – сказал он. Шахмирзаи пригласил российских инвесторов к участию в программе Ирана по развитию нефтехимической, нефтяной и газовой промышленности. Он подчеркнул, что Иран обладает богатым опытом преодоления трудностей, возникающих из-за санкций, и сообщил, что инвестиционные проекты позволят увеличить потенциал нефтехимической промышленности Исламской республики с 92 до 140 миллионов тонн, а затем, в рамках 6-летнего плана, – до 200 миллионов тонн. Замминистра отметил стремление государственного и частного сектора Ирана укреплять сотрудничество с Россией в сфере технологий и обеспечения товарами. По его словам, объем взаимодействия двух стран в области экономики составил в 2022 году 5 миллиардов долларов, и через два года он возрастет почти до 7 миллиардов. Посольство сообщает, что в течение трех дней работы выставки иранские компании планируют подписать с российскими более 10 соглашений о сотрудничестве. 13-я международная выставка оборудования и материалов для индустрии пластмасс Rosplast проходит 6-8 июня 2023 года в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве. В ней принимают участие 183 экспонента из Белоруссии, Германии, Ирана, Италии, Китая, России, Тайваня и Турции.
https://ria.ru/20230519/iran-1872829978.html
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экономика, иран, россия, в мире
Экономика, Иран, Россия, В мире
Иран готов развивать сотрудничество с Россией в нефтехимической сфере

Замминистра нефти Шахмирзаи: Иран готов развивать сотрудничество с Россией в нефтехимии

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Иран готов предоставить России технические и инженерные услуги, а также химические вещества и катализаторы, используемые в нефтехимической промышленности, заявил на выставке "Роспласт-2023", проходящей в эти дни в Москве, замминистра нефти и генеральный директор Национальной нефтехимической компании (National Petrochemical Company, NPC) Мортеза Шахмирзаи, слова которого приводит посольство Ирана в Москве.
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"Исламская Республика Иран готова предоставить технические и инженерные услуги и взаимодействие в области химических веществ и катализаторов, необходимых российской нефтяной и нефтехимической промышленности в условиях санкций против этой страны", – сказал он.
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Шахмирзаи пригласил российских инвесторов к участию в программе Ирана по развитию нефтехимической, нефтяной и газовой промышленности. Он подчеркнул, что Иран обладает богатым опытом преодоления трудностей, возникающих из-за санкций, и сообщил, что инвестиционные проекты позволят увеличить потенциал нефтехимической промышленности Исламской республики с 92 до 140 миллионов тонн, а затем, в рамках 6-летнего плана, – до 200 миллионов тонн.
Замминистра отметил стремление государственного и частного сектора Ирана укреплять сотрудничество с Россией в сфере технологий и обеспечения товарами. По его словам, объем взаимодействия двух стран в области экономики составил в 2022 году 5 миллиардов долларов, и через два года он возрастет почти до 7 миллиардов.
Посольство сообщает, что в течение трех дней работы выставки иранские компании планируют подписать с российскими более 10 соглашений о сотрудничестве.
13-я международная выставка оборудования и материалов для индустрии пластмасс Rosplast проходит 6-8 июня 2023 года в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве. В ней принимают участие 183 экспонента из Белоруссии, Германии, Ирана, Италии, Китая, России, Тайваня и Турции.
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