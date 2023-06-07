https://ria.ru/20230607/sokolovskiy-1876668059.html
Стало известно, кого сыграет Влад Соколовский в "Постучись в мою дверь"
Стало известно, кого сыграет Влад Соколовский в "Постучись в мою дверь" - РИА Новости, 07.06.2023
Стало известно, кого сыграет Влад Соколовский в "Постучись в мою дверь"
Певец Влад Соколовский снимется в российской адаптации популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Он исполнит роль Олега, друга главного героя,... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:39
2023-06-07T12:39
2023-06-07T12:39
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Певец Влад Соколовский снимется в российской адаптации популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Он исполнит роль Олега, друга главного героя, сообщает пресс-служба ТНТ. "Я пробовался на две роли: главного героя и его лучшего друга Олега. Внутренне я и сам чувствовал, что мне больше по душе персонаж Олега. Этот герой мне сразу откликнулся. Он мне понятен, ведь сарказм и юмор в целом мне присущи. Мне нравятся персонажи, которые разбавляют общую волну, и Олег именно такой", – признался Соколовский.Музыкант отметил, что его герой будет сильно отличаться от турецкого оригинала. "В России и Турции совершенно разный менталитет. Нашу версию имеет смысл смотреть, потому что по сути это совершенно другие герои, другая эстетика, более понятный юмор и трактовка человеческих взаимоотношений. Это как сравнить китайские пельмени с нашими сибирскими! И то, и то вкусно, но совершенно по-разному", – поделился исполнитель.В турецкой версии сериала лучшего друга главного героя Серкана Болата зовут Энгин. Его сыграл Аныл Илтер.Создатели "Постучись в мою дверь" ранее рассекретили имена актрис, которые сыграют подруг главной героини. Роли исполнят Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова. Антагониста на экране воплотит Максим Белбородов. В проекте также появится Лео Канделаки, но его роль пока осталась в секрете. Продюсеры также сохранили в тайне имена актеров, которые воплотят главных персонажей. "Постучись в мою дверь" – ромком об отношениях флористки и бизнесмена, которые изображают влюбленных. Главные роли в турецкой картине исполнили Ханде Эрчель и Керем Бюрсин. Два сезона проекта вышли в 2020 и 2021 годах.Российская адаптация сериала выйдет на телеканале ТНТ. Она также появится в онлайн-кинотеатрах OKKO и PREMIER.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
влад соколовский, россия, турция, тнт (телеканал), знаменитости, кино и сериалы
Шоубиз, Влад Соколовский, Россия, Турция, ТНТ (телеканал), Знаменитости, Кино и сериалы
Стало известно, кого сыграет Влад Соколовский в "Постучись в мою дверь"
Влад Соколовский сыграет лучшего друга главного героя в адаптации "Постучись в мою дверь"
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Певец Влад Соколовский снимется в российской адаптации популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Он исполнит роль Олега, друга главного героя, сообщает пресс-служба ТНТ.
«
"Я пробовался на две роли: главного героя и его лучшего друга Олега. Внутренне я и сам чувствовал, что мне больше по душе персонаж Олега. Этот герой мне сразу откликнулся. Он мне понятен, ведь сарказм и юмор в целом мне присущи. Мне нравятся персонажи, которые разбавляют общую волну, и Олег именно такой", – признался Соколовский.
Музыкант отметил, что его герой будет сильно отличаться от турецкого оригинала.
«
"В России и Турции совершенно разный менталитет. Нашу версию имеет смысл смотреть, потому что по сути это совершенно другие герои, другая эстетика, более понятный юмор и трактовка человеческих взаимоотношений. Это как сравнить китайские пельмени с нашими сибирскими! И то, и то вкусно, но совершенно по-разному", – поделился исполнитель.
В турецкой версии сериала лучшего друга главного героя Серкана Болата зовут Энгин. Его сыграл Аныл Илтер.
Создатели "Постучись в мою дверь" ранее рассекретили имена актрис, которые сыграют подруг главной героини. Роли исполнят Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова. Антагониста на экране воплотит Максим Белбородов.
В проекте также появится Лео Канделаки, но его роль пока осталась в секрете.
Продюсеры также сохранили в тайне имена актеров, которые воплотят главных персонажей.
"Постучись в мою дверь" – ромком об отношениях флористки и бизнесмена, которые изображают влюбленных. Главные роли в турецкой картине исполнили Ханде Эрчель и Керем Бюрсин. Два сезона проекта вышли в 2020 и 2021 годах.
Российская адаптация сериала выйдет на телеканале ТНТ. Она также появится в онлайн-кинотеатрах OKKO и PREMIER.
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