https://ria.ru/20230607/sokolovskiy-1876668059.html

Стало известно, кого сыграет Влад Соколовский в "Постучись в мою дверь"

Стало известно, кого сыграет Влад Соколовский в "Постучись в мою дверь" - РИА Новости, 07.06.2023

Стало известно, кого сыграет Влад Соколовский в "Постучись в мою дверь"

Певец Влад Соколовский снимется в российской адаптации популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Он исполнит роль Олега, друга главного героя,... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:39

2023-06-07T12:39

2023-06-07T12:39

шоубиз

влад соколовский

россия

турция

тнт (телеканал)

знаменитости

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876668287_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c38e54390886276ef48abf21f222c5e7.jpg

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Певец Влад Соколовский снимется в российской адаптации популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Он исполнит роль Олега, друга главного героя, сообщает пресс-служба ТНТ. "Я пробовался на две роли: главного героя и его лучшего друга Олега. Внутренне я и сам чувствовал, что мне больше по душе персонаж Олега. Этот герой мне сразу откликнулся. Он мне понятен, ведь сарказм и юмор в целом мне присущи. Мне нравятся персонажи, которые разбавляют общую волну, и Олег именно такой", – признался Соколовский.Музыкант отметил, что его герой будет сильно отличаться от турецкого оригинала. "В России и Турции совершенно разный менталитет. Нашу версию имеет смысл смотреть, потому что по сути это совершенно другие герои, другая эстетика, более понятный юмор и трактовка человеческих взаимоотношений. Это как сравнить китайские пельмени с нашими сибирскими! И то, и то вкусно, но совершенно по-разному", – поделился исполнитель.В турецкой версии сериала лучшего друга главного героя Серкана Болата зовут Энгин. Его сыграл Аныл Илтер.Создатели "Постучись в мою дверь" ранее рассекретили имена актрис, которые сыграют подруг главной героини. Роли исполнят Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова. Антагониста на экране воплотит Максим Белбородов. В проекте также появится Лео Канделаки, но его роль пока осталась в секрете. Продюсеры также сохранили в тайне имена актеров, которые воплотят главных персонажей. "Постучись в мою дверь" – ромком об отношениях флористки и бизнесмена, которые изображают влюбленных. Главные роли в турецкой картине исполнили Ханде Эрчель и Керем Бюрсин. Два сезона проекта вышли в 2020 и 2021 годах.Российская адаптация сериала выйдет на телеканале ТНТ. Она также появится в онлайн-кинотеатрах OKKO и PREMIER.

https://ria.ru/20230525/tnt-1874093855.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

влад соколовский, россия, турция, тнт (телеканал), знаменитости, кино и сериалы