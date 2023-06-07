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В Сочи откроют новый туристический маршрут - РИА Новости, 07.06.2023
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Туризм
 
17:57 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/sochi-1876784496.html
В Сочи откроют новый туристический маршрут
В Сочи откроют новый туристический маршрут - РИА Новости, 07.06.2023
В Сочи откроют новый туристический маршрут
Новый туристический маршрут "Колонны и ротонды" появится в Сочи, сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации курорта Дмитрий... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:57
2023-06-07T17:57
туризм
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СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Новый туристический маршрут "Колонны и ротонды" появится в Сочи, сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации курорта Дмитрий Литвинец журналистам. По его словам, тропа будет переплетаться с маршрутом "Две реки – одно море", путь начнется от железнодорожного вокзала Сочи, продолжится вдоль центральной улицы Навагинской к морскому порту курорта. Предполагается, что маршрут будет включать посещение архитектурных объектов Сочи, наделенных колоннами, а также ротонды в районе вокзала Мацесты, на Приморской набережной, в зоне Летнего театра. "Новый экскурсионный маршрут будет реализован в части создания проекта "Две реки – одно море". Это связано с тем, что мы создаем условия, при которых жители и гости курорта могут в пешем формате посетить все знаковые объекты", – сказал Литвинец. Он подчеркнул, что маршрут будет доступен для самостоятельных пеших прогулок, его также включат в список рекомендованных троп с участием гидов. Сейчас детали маршрута находятся в стадии проработки, их обсудят в рамках градостроительного совета, пока готова только трассировка туристической тропы, рассказал он. "Две реки – одно море" – городской проект Сочи, в рамках которого предполагается создание прогулочных зон, общей протяженностью 15 километров. Так, по задумке архитекторов, начало маршрута будет положено от торгового центра "МореМолл", он пройдет через центральную набережную, а завершится у бальнеологического курорта "Мацеста".
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новости - туризм, сочи, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Туризм
В Сочи откроют новый туристический маршрут

Новый туристический маршрут "Колонны и ротонды" откроют в Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Новый туристический маршрут "Колонны и ротонды" появится в Сочи, сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации курорта Дмитрий Литвинец журналистам.
По его словам, тропа будет переплетаться с маршрутом "Две реки – одно море", путь начнется от железнодорожного вокзала Сочи, продолжится вдоль центральной улицы Навагинской к морскому порту курорта.
Предполагается, что маршрут будет включать посещение архитектурных объектов Сочи, наделенных колоннами, а также ротонды в районе вокзала Мацесты, на Приморской набережной, в зоне Летнего театра.
"Новый экскурсионный маршрут будет реализован в части создания проекта "Две реки – одно море". Это связано с тем, что мы создаем условия, при которых жители и гости курорта могут в пешем формате посетить все знаковые объекты", – сказал Литвинец.
Он подчеркнул, что маршрут будет доступен для самостоятельных пеших прогулок, его также включат в список рекомендованных троп с участием гидов. Сейчас детали маршрута находятся в стадии проработки, их обсудят в рамках градостроительного совета, пока готова только трассировка туристической тропы, рассказал он.
"Две реки – одно море" – городской проект Сочи, в рамках которого предполагается создание прогулочных зон, общей протяженностью 15 километров. Так, по задумке архитекторов, начало маршрута будет положено от торгового центра "МореМолл", он пройдет через центральную набережную, а завершится у бальнеологического курорта "Мацеста".
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