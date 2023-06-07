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Депутат Госдумы оценил идею Минобороны оповещать о мобилизации по СМС
Депутат Госдумы оценил идею Минобороны оповещать о мобилизации по СМС - РИА Новости, 07.06.2023
Депутат Госдумы оценил идею Минобороны оповещать о мобилизации по СМС
СМС-оповещение о мобилизации гражданина не будет приравниваться к получению повестки, а лишь проинформируют его о ее поступлении, рассказал глава комитета... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T00:56
2023-06-07T00:56
2023-06-07T01:50
андрей картаполов
госдума рф
частичная мобилизация в россии
госуслуги
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. СМС-оповещение о мобилизации гражданина не будет приравниваться к получению повестки, а лишь проинформируют его о ее поступлении, рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РБК."СМС — это не повестка, это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована", — заявил депутат.Он также отметил, что к гражданину, не получившему СМС о мобилизации, не станут применять предусмотренные законом санкции.Ранее в Минобороны предложили оповещать о мобилизации через СМС-рассылку. Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, уведомление о направлении повестки военкоматом размещается в личном кабинете россиян на портале госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика, а также с помощью СМС-сообщения на указанный там номер телефона. В пояснительной записке подчеркивается, что эти меры помогут сократить сроки оповещения граждан о призыве по мобилизации.
https://ria.ru/20230531/otsrochka-1875415250.html
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андрей картаполов, госдума рф, частичная мобилизация в россии, госуслуги, министерство обороны рф (минобороны рф)
Андрей Картаполов, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Госуслуги, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Депутат Госдумы оценил идею Минобороны оповещать о мобилизации по СМС
Депутат Картаполов: СМС-оповещения о мобилизации не станут приравниваться к повесткам