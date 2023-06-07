https://ria.ru/20230607/sledstvie-1876609234.html

Директор фирмы, чьи туристы погибли на Ключевском вулкане, признал вину

Директор фирмы, чьи туристы погибли на Ключевском вулкане, признал вину - РИА Новости, 07.06.2023

Директор фирмы, чьи туристы погибли на Ключевском вулкане, признал вину

Директор туристической компании ООО "Экстрим тайм" из Новосибирска, восемь туристов которой погибли в сентябре 2022 года на вулкане Ключевской, признал свою... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T01:39

2023-06-07T01:39

2023-06-07T01:39

россия

камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июн – РИА Новости. Директор туристической компании ООО "Экстрим тайм" из Новосибирска, восемь туристов которой погибли в сентябре 2022 года на вулкане Ключевской, признал свою вину, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю. "Завершено расследование уголовного дела в отношении директора туристической фирмы, оказавшего небезопасные услуги, повлекшие гибель восьми туристов при восхождении на вулкан Ключевской. Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ). В ходе следствия организатор небезопасной туристической услуги признал вину в инкриминируемом ему преступлении, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство", - говорится в сообщении. Мужчина продолжает содержаться под домашним арестом. Установлено, что обвиняемый разместил в интернете рекламу об организации для желающих восхождения на вулкан Ключевской. Для проведения тура он привлек двух человек, которые не имели полномочий по осуществлению обязанностей инструкторов-проводников на таком туристическом маршруте. Группа из 10 человек, двух сопровождающих и восьми туристов начала восхождение на вулкан 3 сентября. На высоте около 4 тысяч метров над уровнем моря двое туристов и один гид начали спуск к базовому лагерю, а остальные продолжили подъем. "Достигнув высоты 4400 метров они развернулись и начали обратный спуск. Во время спуска группа сорвалась вниз. В результате падения восемь участников и сопровождающий их инструктор из-за полученных травм и переохлаждения погибли. В ходе следствия установлена вина погибшего инструктора, который в нарушение установленных правил допустил единую сцепку альпинистской веревкой всех участников спуска, что привело к одномоментному падению группы. Уголовное преследование в отношении мужчины прекращено в связи со смертью", - сообщает СК. Расследование обстоятельств оказания небезопасных услуг другим гидом продолжается. Уголовное дело в отношении организатора восхождения передано прокурору Камчатского края для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

https://ria.ru/20221120/vulkan-1832835334.html

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россия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, общество