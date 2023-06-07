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Российские военные уничтожили два склада горючего украинской армии - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 07.06.2023
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Российские военные уничтожили два склада горючего украинской армии
Российские военные уничтожили два склада горючего украинской армии - РИА Новости, 07.06.2023
Российские военные уничтожили два склада горючего украинской армии
Российские военные уничтожили в ДНР два склада горючего 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:19
2023-06-07T14:19
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР два склада горючего 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в сводке министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада горючего 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР) и Новоивановка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной и 44-й артиллерийской бригады ВСУ, отмечает МО РФ.За сутки российскими военными поражены 93 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137 районах.
авдеевка
донецкая народная республика
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили два склада горючего украинской армии

Минобороны сообщило об уничтожении в ДНР двух складов горючего 110-й мехбригады ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная-артиллерийская установка МСТА-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка "МСТА-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР два склада горючего 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в сводке министерство обороны РФ.
«
"В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада горючего 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР) и Новоивановка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной и 44-й артиллерийской бригады ВСУ, отмечает МО РФ.
За сутки российскими военными поражены 93 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137 районах.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 июня, 19:00
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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