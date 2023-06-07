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Российские военные уничтожили два склада горючего украинской армии
Российские военные уничтожили два склада горючего украинской армии - РИА Новости, 07.06.2023
Российские военные уничтожили два склада горючего украинской армии
Российские военные уничтожили в ДНР два склада горючего 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:19
2023-06-07T14:19
2023-06-07T14:19
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР два склада горючего 110-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в сводке министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада горючего 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР) и Новоивановка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной и 44-й артиллерийской бригады ВСУ, отмечает МО РФ.За сутки российскими военными поражены 93 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137 районах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили два склада горючего украинской армии
Минобороны сообщило об уничтожении в ДНР двух складов горючего 110-й мехбригады ВСУ