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ВС Сирии и России провели операцию по поиску террористов в провинции Хомс

ВС Сирии и России провели операцию по поиску террористов в провинции Хомс - РИА Новости, 07.06.2023

ВС Сирии и России провели операцию по поиску террористов в провинции Хомс

Вооруженные силы Сирии во взаимодействии с группировкой РФ провели разведывательно-поисковые действия на севере и северо-востоке пустыни "Белая" в провинции... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T22:04

2023-06-07T22:04

2023-06-07T22:09

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии во взаимодействии с группировкой РФ провели разведывательно-поисковые действия на севере и северо-востоке пустыни "Белая" в провинции Хомс в Сирии в рамках спецоперации по поиску и нейтрализации террористических групп на юге страны, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. "В рамках проведения специальной операции по поиску, блокированию и нейтрализации террористических групп, действующих в южных провинциях САР, сводными отрядами сирийской армии во взаимодействии с российской группировкой проведены разведывательно-поисковые действия в северных и северо-восточных районах пустыни "Белая" в провинции Хомс. Уничтожено 20 боевиков, девять схронов оружия и боеприпасов, 30 укрытий незаконных вооруженных формирований", - заявил Гуринов.

https://ria.ru/20230602/oborudovanie-1875775012.html

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