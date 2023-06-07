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ВС Сирии и России провели операцию по поиску террористов в провинции Хомс - РИА Новости, 07.06.2023
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22:04 07.06.2023 (обновлено: 22:09 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/siriya-1876825885.html
ВС Сирии и России провели операцию по поиску террористов в провинции Хомс
ВС Сирии и России провели операцию по поиску террористов в провинции Хомс - РИА Новости, 07.06.2023
ВС Сирии и России провели операцию по поиску террористов в провинции Хомс
Вооруженные силы Сирии во взаимодействии с группировкой РФ провели разведывательно-поисковые действия на севере и северо-востоке пустыни "Белая" в провинции... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T22:04
2023-06-07T22:09
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии во взаимодействии с группировкой РФ провели разведывательно-поисковые действия на севере и северо-востоке пустыни "Белая" в провинции Хомс в Сирии в рамках спецоперации по поиску и нейтрализации террористических групп на юге страны, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. "В рамках проведения специальной операции по поиску, блокированию и нейтрализации террористических групп, действующих в южных провинциях САР, сводными отрядами сирийской армии во взаимодействии с российской группировкой проведены разведывательно-поисковые действия в северных и северо-восточных районах пустыни "Белая" в провинции Хомс. Уничтожено 20 боевиков, девять схронов оружия и боеприпасов, 30 укрытий незаконных вооруженных формирований", - заявил Гуринов.
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в мире, сирия, хомс (город), россия, вооруженные силы рф
В мире, Сирия, Хомс (город), Россия, Вооруженные силы РФ
ВС Сирии и России провели операцию по поиску террористов в провинции Хомс

ЦПВС: ВС Сирии и России провели разведывательно-поисковые действия в провинции Хомс

© Фото : Минобороны РоссииВС России в Сирии
ВС России в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Минобороны России
ВС России в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии во взаимодействии с группировкой РФ провели разведывательно-поисковые действия на севере и северо-востоке пустыни "Белая" в провинции Хомс в Сирии в рамках спецоперации по поиску и нейтрализации террористических групп на юге страны, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.
"В рамках проведения специальной операции по поиску, блокированию и нейтрализации террористических групп, действующих в южных провинциях САР, сводными отрядами сирийской армии во взаимодействии с российской группировкой проведены разведывательно-поисковые действия в северных и северо-восточных районах пустыни "Белая" в провинции Хомс. Уничтожено 20 боевиков, девять схронов оружия и боеприпасов, 30 укрытий незаконных вооруженных формирований", - заявил Гуринов.
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