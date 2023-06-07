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Сирийская оппозиция прокомментировала свою позицию по решению кризиса - РИА Новости, 07.06.2023
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14:55 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/siriya-1876716570.html
Сирийская оппозиция прокомментировала свою позицию по решению кризиса
Сирийская оппозиция прокомментировала свою позицию по решению кризиса - РИА Новости, 07.06.2023
Сирийская оппозиция прокомментировала свою позицию по решению кризиса
Сирийская политическая оппозиция подтверждает свою приверженность политическому решению кризиса в стране и резолюции 2254 Совета безопасности ООН, заявил РИА... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:55
2023-06-07T14:55
в мире
россия
сирия
бадр джамус
оон
женева (город)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сирийская политическая оппозиция подтверждает свою приверженность политическому решению кризиса в стране и резолюции 2254 Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости глава переговорной комиссии сирийской оппозиции Бадр Джамус. Переговорная комиссия сирийской оппозиции провела свою первую с 2019 года встречу в Женеве 3-4 июня, в присутствии всех её участников. Примечательно, что до недавнего времени комиссия находилась в состоянии кризиса в связи с бойкотом её деятельности со стороны ряда оппозиционных платформ. "Мы готовы, едины и согласны с тем, что политическое решение является основой, а резолюция 2254 - нашим компасом. В заключительном заявлении было ясно, что мы будем следовать любому существующему пути, который приведёт нас к политическому урегулированию и резолюции 2254", - сказал Джамус. Собеседник агентства добавил, что сирийская политическая оппозиция по-прежнему рассматривает Женеву как единственное подходящее место для переговоров с официальным Дамасском, обосновывая свою позицию нейтралитетом швейцарского города. "Мы по-прежнему настаиваем на том, что наилучшим местом (для переговоров – ред.) является Женева: Это нейтральное место, и мы не хотим вступать в конфликты между государствами и (политическими – ред.) путями… Это нейтральное место (где присутствует – ред.) Организация Объединенных Наций. Альтернативы для обсуждения нам не предлагали, и наша позиция по вопросу Женевы ясна", - отметил Джамус. Женева становится все менее нейтральным местом для заседаний сирийского комитета, заявлял ранее МИД РФ. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. С 2017 года в Нур-Султане ведутся переговоры по урегулированию, известные как "астанинский формат", а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20230602/oborudovanie-1875775012.html
https://ria.ru/20230601/iran-1875531763.html
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россия
сирия
женева (город)
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в мире, россия, сирия, бадр джамус, оон, женева (город)
В мире, Россия, Сирия, Бадр Джамус, ООН, Женева (город)
Сирийская оппозиция прокомментировала свою позицию по решению кризиса

Глава комиссии Джамус: сирийская оппозиция привержена политическому решению кризиса

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкСирийский флаг
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сирийская политическая оппозиция подтверждает свою приверженность политическому решению кризиса в стране и резолюции 2254 Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости глава переговорной комиссии сирийской оппозиции Бадр Джамус.
Переговорная комиссия сирийской оппозиции провела свою первую с 2019 года встречу в Женеве 3-4 июня, в присутствии всех её участников. Примечательно, что до недавнего времени комиссия находилась в состоянии кризиса в связи с бойкотом её деятельности со стороны ряда оппозиционных платформ.
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"Мы готовы, едины и согласны с тем, что политическое решение является основой, а резолюция 2254 - нашим компасом. В заключительном заявлении было ясно, что мы будем следовать любому существующему пути, который приведёт нас к политическому урегулированию и резолюции 2254", - сказал Джамус.
Собеседник агентства добавил, что сирийская политическая оппозиция по-прежнему рассматривает Женеву как единственное подходящее место для переговоров с официальным Дамасском, обосновывая свою позицию нейтралитетом швейцарского города.
"Мы по-прежнему настаиваем на том, что наилучшим местом (для переговоров – ред.) является Женева: Это нейтральное место, и мы не хотим вступать в конфликты между государствами и (политическими – ред.) путями… Это нейтральное место (где присутствует – ред.) Организация Объединенных Наций. Альтернативы для обсуждения нам не предлагали, и наша позиция по вопросу Женевы ясна", - отметил Джамус.
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В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. С 2017 года в Нур-Султане ведутся переговоры по урегулированию, известные как "астанинский формат", а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.
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