https://ria.ru/20230607/siriya-1876716570.html

Сирийская оппозиция прокомментировала свою позицию по решению кризиса

Сирийская оппозиция прокомментировала свою позицию по решению кризиса - РИА Новости, 07.06.2023

Сирийская оппозиция прокомментировала свою позицию по решению кризиса

Сирийская политическая оппозиция подтверждает свою приверженность политическому решению кризиса в стране и резолюции 2254 Совета безопасности ООН, заявил РИА... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:55

2023-06-07T14:55

2023-06-07T14:55

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Сирийская политическая оппозиция подтверждает свою приверженность политическому решению кризиса в стране и резолюции 2254 Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости глава переговорной комиссии сирийской оппозиции Бадр Джамус. Переговорная комиссия сирийской оппозиции провела свою первую с 2019 года встречу в Женеве 3-4 июня, в присутствии всех её участников. Примечательно, что до недавнего времени комиссия находилась в состоянии кризиса в связи с бойкотом её деятельности со стороны ряда оппозиционных платформ. "Мы готовы, едины и согласны с тем, что политическое решение является основой, а резолюция 2254 - нашим компасом. В заключительном заявлении было ясно, что мы будем следовать любому существующему пути, который приведёт нас к политическому урегулированию и резолюции 2254", - сказал Джамус. Собеседник агентства добавил, что сирийская политическая оппозиция по-прежнему рассматривает Женеву как единственное подходящее место для переговоров с официальным Дамасском, обосновывая свою позицию нейтралитетом швейцарского города. "Мы по-прежнему настаиваем на том, что наилучшим местом (для переговоров – ред.) является Женева: Это нейтральное место, и мы не хотим вступать в конфликты между государствами и (политическими – ред.) путями… Это нейтральное место (где присутствует – ред.) Организация Объединенных Наций. Альтернативы для обсуждения нам не предлагали, и наша позиция по вопросу Женевы ясна", - отметил Джамус. Женева становится все менее нейтральным местом для заседаний сирийского комитета, заявлял ранее МИД РФ. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. С 2017 года в Нур-Султане ведутся переговоры по урегулированию, известные как "астанинский формат", а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20230602/oborudovanie-1875775012.html

https://ria.ru/20230601/iran-1875531763.html

https://ria.ru/20230607/simvol-1876582529.html

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сирия

женева (город)

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в мире, россия, сирия, бадр джамус, оон, женева (город)