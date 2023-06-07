https://ria.ru/20230607/simvol-1876582529.html

Американцы изобрели свою "Родину-мать против России"

Американцы изобрели свою "Родину-мать против России" - РИА Новости, 07.06.2023

Американцы изобрели свою "Родину-мать против России"

Не в силах сформировать устойчивое антироссийское общественное мнение в мире и спрятать истинные корни конфликта на Украине, тянущиеся в вашингтонские и... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T08:00

2023-06-07T08:00

2023-06-07T08:07

специальная военная операция на украине

аналитика

нормандия

украина

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876578765_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c0e8f780038e12156d38c982d925ac6.jpg

Не в силах сформировать устойчивое антироссийское общественное мнение в мире и спрятать истинные корни конфликта на Украине, тянущиеся в вашингтонские и лондонские кабинеты, коллективный западный Геббельс решился на отчаянный шаг: породить мощный символ в стиле "Родина-мать зовет" и "За нами Москва, отступать некуда", который по идее должен объединить шарахающихся союзников по НАТО и ЕС, а также превратить слово "Россия" в символ абсолютного зла.На эту роль был выбран день высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии в 1944 году, называемый на Западе D-Day (или операция "Оверлорд"), который западные историографы уже много лет пытаются превратить в "главное сражение Второй мировой войны".В годовщину "Ди-дня", выпавшую на 5 июня, в официальном издании "глубинного государства" — The New York Times — вышла программная статья под названием "Глаза всего мира прикованы к Украине". Название не случайно — оно почти дословно повторяет пафосную фразу президента США Эйзенхауэра, обращенную к экспедиционным силам: "К вам прикованы глаза всего мира".По задумке американских политтехнологов, было бы шикарно привязать давно анонсируемое контрнаступление ВСУ к устойчивым смыслам и образам D-Day, растиражированным в масштабах "Биг Мака" и Барби, и вызвать у западной аудитории безусловный патриотический рефлекс в стиле собаки Павлова.Для этого в статье искусные политкулинары смешали все: и подтасованные факты, и откровенную ложь, и подмену смыслов, и откровенную шизофрению. В частности, отчаянно, безнадежно и позорно буксующее "победное контрнаступление" ВСУ называется "моральным эквивалентом D-Day", а противостояние Украины с Россией называется "войной добра против зла" по аналогии войны союзников против гитлеровской оси.Прикрывая пятую точку, авторы антироссийского манифеста стыдливо оговариваются, что "хорошие украинцы", может быть, и не совсем хорошие, но это неважно, потому что Украина — "неидеальная, но настоящая демократия", в то время как "Россия Владимира Путина — злодейка" и силами "друзей свободы" по всему миру она обязательно должна быть и будет повержена.Все бы хорошо, но американская "Родина-мать" вышла по факту колченогая, потому что выбранный в качестве символа радужной победы добра над злом D-Day подходит не только лишь всем.Дело в том, что американцы отчаянно пиарят высадку в Нормандии как великую битву за отсутствием реально громких и значимых побед во Второй мировой. В реальности десант в Нормандии стал для союзников вынужденным шагом, так как они сильно боялись, что русские закончат войну сами без второго фронта и установят в освобожденной Европе свои порядки. Рузвельт писал, что "если дела в России пойдут и дальше так, как сейчас, то, возможно, будущей весной второй фронт и не понадобится".А сама героическая высадка стала сочетанием комедии, трагедии и фарса. Если вспомнить эпические кадры фильма "Спасая рядового Райана": побережье Нормандии представляло собой неприступную крепость, которую силой духа и мужеством покорили бесстрашные американцы и частично канадцы, англичане.По факту же на участке высадки немцы имели исключительно старые, трофейные орудия, часто со времен Первой мировой войны, где использовались 252 типа боеприпасов, причем 47 из них были давно сняты с производства. На одном участке защитных сооружений вообще практически не было, а в общем и целом на "Атлантическом валу" готовность укреплений не превышала 50 процентов.Сами "грозные орды гитлеровцев" в районе высадки представляли собой винегрет из частей, собранных из солдат с "ограниченной годностью" (возрастные, инвалиды, раненые и даже целая дивизия из солдат, страдающих расстройством желудка) и разношерстных подразделений из солдат оккупированных европейских стран, которые мгновенно сдавались без боя.Перед высадкой союзники обрушили на побережье всесокрушающий шквал — за 30 минут было выпущено 15 тысяч снарядов. Но шквал не задался: ни бункеры, ни окопы совершенно не пострадали. Армады бомбардировщиков сбросили тысячи тонн бомб, однако ни одна из них не попала не только в укрепления, но и даже по пляжу. Из 32 плавающих танков самопроизвольно затонули 27, а до пляжа добрались только два.Если хитроумные американские политпиарщики искали для великого украинского "контрнаступа" яркий символ, то это им однозначно удалось.Но что-то подсказывает, что этой американской "Родине-матери" жить осталось совсем недолго — как и самому мертворожденному киевскому режиму.

https://ria.ru/20190606/1555296453.html

https://ria.ru/20230606/vsu-1876496214.html

https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876337895.html

https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876333825.html

нормандия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, нормандия, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, евросоюз