Рейтинг@Mail.ru
Американцы изобрели свою "Родину-мать против России" - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 07.06.2023 (обновлено: 08:07 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/simvol-1876582529.html
Американцы изобрели свою "Родину-мать против России"
Американцы изобрели свою "Родину-мать против России" - РИА Новости, 07.06.2023
Американцы изобрели свою "Родину-мать против России"
Не в силах сформировать устойчивое антироссийское общественное мнение в мире и спрятать истинные корни конфликта на Украине, тянущиеся в вашингтонские и... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T08:00
2023-06-07T08:07
специальная военная операция на украине
аналитика
нормандия
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876578765_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c0e8f780038e12156d38c982d925ac6.jpg
Не в силах сформировать устойчивое антироссийское общественное мнение в мире и спрятать истинные корни конфликта на Украине, тянущиеся в вашингтонские и лондонские кабинеты, коллективный западный Геббельс решился на отчаянный шаг: породить мощный символ в стиле "Родина-мать зовет" и "За нами Москва, отступать некуда", который по идее должен объединить шарахающихся союзников по НАТО и ЕС, а также превратить слово "Россия" в символ абсолютного зла.На эту роль был выбран день высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии в 1944 году, называемый на Западе D-Day (или операция "Оверлорд"), который западные историографы уже много лет пытаются превратить в "главное сражение Второй мировой войны".В годовщину "Ди-дня", выпавшую на 5 июня, в официальном издании "глубинного государства" — The New York Times — вышла программная статья под названием "Глаза всего мира прикованы к Украине". Название не случайно — оно почти дословно повторяет пафосную фразу президента США Эйзенхауэра, обращенную к экспедиционным силам: "К вам прикованы глаза всего мира".По задумке американских политтехнологов, было бы шикарно привязать давно анонсируемое контрнаступление ВСУ к устойчивым смыслам и образам D-Day, растиражированным в масштабах "Биг Мака" и Барби, и вызвать у западной аудитории безусловный патриотический рефлекс в стиле собаки Павлова.Для этого в статье искусные политкулинары смешали все: и подтасованные факты, и откровенную ложь, и подмену смыслов, и откровенную шизофрению. В частности, отчаянно, безнадежно и позорно буксующее "победное контрнаступление" ВСУ называется "моральным эквивалентом D-Day", а противостояние Украины с Россией называется "войной добра против зла" по аналогии войны союзников против гитлеровской оси.Прикрывая пятую точку, авторы антироссийского манифеста стыдливо оговариваются, что "хорошие украинцы", может быть, и не совсем хорошие, но это неважно, потому что Украина — "неидеальная, но настоящая демократия", в то время как "Россия Владимира Путина — злодейка" и силами "друзей свободы" по всему миру она обязательно должна быть и будет повержена.Все бы хорошо, но американская "Родина-мать" вышла по факту колченогая, потому что выбранный в качестве символа радужной победы добра над злом D-Day подходит не только лишь всем.Дело в том, что американцы отчаянно пиарят высадку в Нормандии как великую битву за отсутствием реально громких и значимых побед во Второй мировой. В реальности десант в Нормандии стал для союзников вынужденным шагом, так как они сильно боялись, что русские закончат войну сами без второго фронта и установят в освобожденной Европе свои порядки. Рузвельт писал, что "если дела в России пойдут и дальше так, как сейчас, то, возможно, будущей весной второй фронт и не понадобится".А сама героическая высадка стала сочетанием комедии, трагедии и фарса. Если вспомнить эпические кадры фильма "Спасая рядового Райана": побережье Нормандии представляло собой неприступную крепость, которую силой духа и мужеством покорили бесстрашные американцы и частично канадцы, англичане.По факту же на участке высадки немцы имели исключительно старые, трофейные орудия, часто со времен Первой мировой войны, где использовались 252 типа боеприпасов, причем 47 из них были давно сняты с производства. На одном участке защитных сооружений вообще практически не было, а в общем и целом на "Атлантическом валу" готовность укреплений не превышала 50 процентов.Сами "грозные орды гитлеровцев" в районе высадки представляли собой винегрет из частей, собранных из солдат с "ограниченной годностью" (возрастные, инвалиды, раненые и даже целая дивизия из солдат, страдающих расстройством желудка) и разношерстных подразделений из солдат оккупированных европейских стран, которые мгновенно сдавались без боя.Перед высадкой союзники обрушили на побережье всесокрушающий шквал — за 30 минут было выпущено 15 тысяч снарядов. Но шквал не задался: ни бункеры, ни окопы совершенно не пострадали. Армады бомбардировщиков сбросили тысячи тонн бомб, однако ни одна из них не попала не только в укрепления, но и даже по пляжу. Из 32 плавающих танков самопроизвольно затонули 27, а до пляжа добрались только два.Если хитроумные американские политпиарщики искали для великого украинского "контрнаступа" яркий символ, то это им однозначно удалось.Но что-то подсказывает, что этой американской "Родине-матери" жить осталось совсем недолго — как и самому мертворожденному киевскому режиму.
https://ria.ru/20190606/1555296453.html
https://ria.ru/20230606/vsu-1876496214.html
https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876337895.html
https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876333825.html
нормандия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876578765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_713b88eca4ccd014a43f5b1852c0058c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, нормандия, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Нормандия, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Евросоюз

Американцы изобрели свою "Родину-мать против России"

© AP Photo / Thomas PadillaУчастники исторической реконструкции периода Второй мировой войны на пляже Омаха в Сен-Лоран-сюр-Мер в Нормандии
Участники исторической реконструкции периода Второй мировой войны на пляже Омаха в Сен-Лоран-сюр-Мер в Нормандии - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Thomas Padilla
Участники исторической реконструкции периода Второй мировой войны на пляже Омаха в Сен-Лоран-сюр-Мер в Нормандии
Читать ria.ru в
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Не в силах сформировать устойчивое антироссийское общественное мнение в мире и спрятать истинные корни конфликта на Украине, тянущиеся в вашингтонские и лондонские кабинеты, коллективный западный Геббельс решился на отчаянный шаг: породить мощный символ в стиле "Родина-мать зовет" и "За нами Москва, отступать некуда", который по идее должен объединить шарахающихся союзников по НАТО и ЕС, а также превратить слово "Россия" в символ абсолютного зла.
На эту роль был выбран день высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии в 1944 году, называемый на Западе D-Day (или операция "Оверлорд"), который западные историографы уже много лет пытаются превратить в "главное сражение Второй мировой войны".
Высадка американских военных на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944 - РИА Новости, 1920, 06.06.2019
Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
6 июня 2019, 08:00
В годовщину "Ди-дня", выпавшую на 5 июня, в официальном издании "глубинного государства" — The New York Times — вышла программная статья под названием "Глаза всего мира прикованы к Украине". Название не случайно — оно почти дословно повторяет пафосную фразу президента США Эйзенхауэра, обращенную к экспедиционным силам: "К вам прикованы глаза всего мира".
По задумке американских политтехнологов, было бы шикарно привязать давно анонсируемое контрнаступление ВСУ к устойчивым смыслам и образам D-Day, растиражированным в масштабах "Биг Мака" и Барби, и вызвать у западной аудитории безусловный патриотический рефлекс в стиле собаки Павлова.
Для этого в статье искусные политкулинары смешали все: и подтасованные факты, и откровенную ложь, и подмену смыслов, и откровенную шизофрению. В частности, отчаянно, безнадежно и позорно буксующее "победное контрнаступление" ВСУ называется "моральным эквивалентом D-Day", а противостояние Украины с Россией называется "войной добра против зла" по аналогии войны союзников против гитлеровской оси.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
СМИ: ВСУ оказались в тупиковом положении в начале контрнаступления
Вчера, 15:24
Прикрывая пятую точку, авторы антироссийского манифеста стыдливо оговариваются, что "хорошие украинцы", может быть, и не совсем хорошие, но это неважно, потому что Украина — "неидеальная, но настоящая демократия", в то время как "Россия Владимира Путина — злодейка" и силами "друзей свободы" по всему миру она обязательно должна быть и будет повержена.
Все бы хорошо, но американская "Родина-мать" вышла по факту колченогая, потому что выбранный в качестве символа радужной победы добра над злом D-Day подходит не только лишь всем.
Дело в том, что американцы отчаянно пиарят высадку в Нормандии как великую битву за отсутствием реально громких и значимых побед во Второй мировой. В реальности десант в Нормандии стал для союзников вынужденным шагом, так как они сильно боялись, что русские закончат войну сами без второго фронта и установят в освобожденной Европе свои порядки. Рузвельт писал, что "если дела в России пойдут и дальше так, как сейчас, то, возможно, будущей весной второй фронт и не понадобится".
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Начальник генштаба США оценил подготовку Украины к контрнаступлению
Вчера, 00:48
А сама героическая высадка стала сочетанием комедии, трагедии и фарса. Если вспомнить эпические кадры фильма "Спасая рядового Райана": побережье Нормандии представляло собой неприступную крепость, которую силой духа и мужеством покорили бесстрашные американцы и частично канадцы, англичане.
По факту же на участке высадки немцы имели исключительно старые, трофейные орудия, часто со времен Первой мировой войны, где использовались 252 типа боеприпасов, причем 47 из них были давно сняты с производства. На одном участке защитных сооружений вообще практически не было, а в общем и целом на "Атлантическом валу" готовность укреплений не превышала 50 процентов.
Сами "грозные орды гитлеровцев" в районе высадки представляли собой винегрет из частей, собранных из солдат с "ограниченной годностью" (возрастные, инвалиды, раненые и даже целая дивизия из солдат, страдающих расстройством желудка) и разношерстных подразделений из солдат оккупированных европейских стран, которые мгновенно сдавались без боя.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
На Западе контрнаступление Киева ожидали две недели назад, сообщили СМИ
5 июня, 23:24
Перед высадкой союзники обрушили на побережье всесокрушающий шквал — за 30 минут было выпущено 15 тысяч снарядов. Но шквал не задался: ни бункеры, ни окопы совершенно не пострадали. Армады бомбардировщиков сбросили тысячи тонн бомб, однако ни одна из них не попала не только в укрепления, но и даже по пляжу. Из 32 плавающих танков самопроизвольно затонули 27, а до пляжа добрались только два.
Если хитроумные американские политпиарщики искали для великого украинского "контрнаступа" яркий символ, то это им однозначно удалось.
Но что-то подсказывает, что этой американской "Родине-матери" жить осталось совсем недолго — как и самому мертворожденному киевскому режиму.
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаНормандияУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала