https://ria.ru/20230607/sidr-1876792238.html

Роспотребнадзор изъял 66,5 тысячи литров сидра, от которого погибли люди

Роспотребнадзор изъял 66,5 тысячи литров сидра, от которого погибли люди - РИА Новости, 07.06.2023

Роспотребнадзор изъял 66,5 тысячи литров сидра, от которого погибли люди

Роспотребнадзор изъял из оборота почти 70 тысяч литров суррогатного сидра, от которого погибли люди, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T18:31

2023-06-07T18:31

2023-06-07T19:11

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое отравление сидром в россии

анна попова

владимирская область

ульяновская область

курганская область

россия

самарская область

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор изъял из оборота почти 70 тысяч литров суррогатного сидра, от которого погибли люди, сообщило ведомство в Telegram-канале."По состоянию на 18:00 7 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято 66,5 тысячи литров опасного пивного напитка "Мистер Сидр", произведенного на территории Самарской области", — говорится в публикации.Наибольший объем опасной продукции нашли в Астраханской, Курганской областях и Республике Удмуртии. В перечень регионов, где обнаружили и изъяли напиток, также вошли:Роспотребнадзор призвал быть бдительными при покупке слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать в территориальные органы ведомства о продаже продукта "Мистер Сидр".По последним данным Минздрава, число отравившихся суррогатным сидром достигло 96 человек, 30 из них скончались. Ведомство уточнило, что три пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, 29 пациентов в тяжелом состоянии, 32 — средней степени тяжести, два — легкой степени тяжести.О массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром стало известно 5 июня. Смертельные случаи зафиксировали в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и Удмуртии. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" самарского производства. По информации ГУ МВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в напитке опасные примеси метанола и этилбутирата.Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали индивидуального предпринимателя, который, по данным следствия, производил напиток в Красноглинском районе Самарской области и поставлял его в торговые точки. Суд отправил его под стражу.

https://ria.ru/20230605/sidr-1876262464.html

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876276347.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии, анна попова, владимирская область, ульяновская область, курганская область, россия, самарская область, происшествия