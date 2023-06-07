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Роспотребнадзор изъял 66,5 тысячи литров сидра, от которого погибли люди - РИА Новости, 07.06.2023
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18:31 07.06.2023 (обновлено: 19:11 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/sidr-1876792238.html
Роспотребнадзор изъял 66,5 тысячи литров сидра, от которого погибли люди
Роспотребнадзор изъял 66,5 тысячи литров сидра, от которого погибли люди - РИА Новости, 07.06.2023
Роспотребнадзор изъял 66,5 тысячи литров сидра, от которого погибли люди
Роспотребнадзор изъял из оборота почти 70 тысяч литров суррогатного сидра, от которого погибли люди, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:31
2023-06-07T19:11
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое отравление сидром в россии
анна попова
владимирская область
ульяновская область
курганская область
россия
самарская область
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор изъял из оборота почти 70 тысяч литров суррогатного сидра, от которого погибли люди, сообщило ведомство в Telegram-канале.&quot;По состоянию на 18:00 7 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято 66,5 тысячи литров опасного пивного напитка &quot;Мистер Сидр&quot;, произведенного на территории Самарской области&quot;, — говорится в публикации.Наибольший объем опасной продукции нашли в Астраханской, Курганской областях и Республике Удмуртии. В перечень регионов, где обнаружили и изъяли напиток, также вошли:Роспотребнадзор призвал быть бдительными при покупке слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать в территориальные органы ведомства о продаже продукта "Мистер Сидр".По последним данным Минздрава, число отравившихся суррогатным сидром достигло 96 человек, 30 из них скончались. Ведомство уточнило, что три пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, 29 пациентов в тяжелом состоянии, 32 — средней степени тяжести, два — легкой степени тяжести.О массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром стало известно 5 июня. Смертельные случаи зафиксировали в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и Удмуртии. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" самарского производства. По информации ГУ МВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в напитке опасные примеси метанола и этилбутирата.Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали индивидуального предпринимателя, который, по данным следствия, производил напиток в Красноглинском районе Самарской области и поставлял его в торговые точки. Суд отправил его под стражу.
https://ria.ru/20230605/sidr-1876262464.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии, анна попова, владимирская область, ульяновская область, курганская область, россия, самарская область, происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое отравление сидром в России, Анна Попова, Владимирская область, Ульяновская область, Курганская область, Россия, Самарская область, Происшествия
Роспотребнадзор изъял 66,5 тысячи литров сидра, от которого погибли люди

Роспотребнадзор изъял из оборота почти 70 тысяч литров сидра, от которого погибли люди

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкКеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившем спиртосодержащий напиток "Мистер Сидр"
Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившем спиртосодержащий напиток Мистер Сидр - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившем спиртосодержащий напиток "Мистер Сидр"
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор изъял из оборота почти 70 тысяч литров суррогатного сидра, от которого погибли люди, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«

"По состоянию на 18:00 7 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято 66,5 тысячи литров опасного пивного напитка "Мистер Сидр", произведенного на территории Самарской области", — говорится в публикации.

Наибольший объем опасной продукции нашли в Астраханской, Курганской областях и Республике Удмуртии. В перечень регионов, где обнаружили и изъяли напиток, также вошли:
  • Владимирская область;
  • Рязанская область;
  • Республика Крым;
  • Волгоградская область;
  • Республика Чувашия;
  • Республика Мордовия;
  • Республика Коми;
  • Пензенская область;
  • Ульяновская область;
  • Самарская область;
  • Пермский край;
  • Республика Марий Эл.
Роспотребнадзор призвал быть бдительными при покупке слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать в территориальные органы ведомства о продаже продукта "Мистер Сидр".
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По последним данным Минздрава, число отравившихся суррогатным сидром достигло 96 человек, 30 из них скончались. Ведомство уточнило, что три пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, 29 пациентов в тяжелом состоянии, 32 — средней степени тяжести, два — легкой степени тяжести.
О массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром стало известно 5 июня. Смертельные случаи зафиксировали в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и Удмуртии. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" самарского производства. По информации ГУ МВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в напитке опасные примеси метанола и этилбутирата.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали индивидуального предпринимателя, который, по данным следствия, производил напиток в Красноглинском районе Самарской области и поставлял его в торговые точки. Суд отправил его под стражу.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое отравление сидром в РоссииАнна ПоповаВладимирская областьУльяновская областьКурганская областьРоссияСамарская областьПроисшествия
 
 
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