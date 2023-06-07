https://ria.ru/20230607/sidr-1876724873.html

Число умерших от отравления суррогатным сидром выросло до 30

Число умерших от отравления суррогатным сидром выросло до 30 - РИА Новости, 07.06.2023

Число умерших от отравления суррогатным сидром выросло до 30

Число отравившихся суррогатным сидром достигло 96, 30 из них скончались, сообщила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:15

2023-06-07T15:15

2023-06-07T17:01

россия

массовое отравление сидром в россии

происшествия

здоровье - общество

курганская область

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Число отравившихся суррогатным сидром достигло 96, 30 из них скончались, сообщила пресс-служба Минздрава."По оперативным данным, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 96 человек, в том числе пять несовершеннолетних и одна беременная женщина", — говорится в релизе.Тридцать из этих случаев оказались смертельными.В ведомстве рассказали также о состоянии пострадавших."На стационарном лечении в медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Республики Удмуртия находятся три пациента в крайне тяжелом состоянии, 29 пациентов в тяжелом состоянии, 32 — средней степени тяжести, два — легкой степени тяжести", — уточнили в министерстве.Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь. Врачи региональных клиник провели 40 телемедицинских консультаций со специалистами Сеченовского университета, Российской детской клинической больницы и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.О массовом отравлении жителей разных регионов суррогатным сидром стало известно 5 июня. Смертельные случаи зафиксировали в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и в Удмуртии. Все они связаны с напитком "Мистер Сидр" самарского производства. По информации ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в напитке опасные примеси метанола и этилбутирата.Следственный комитет возбудил уголовное дело о некачественном оказании услуг. По нему задержали индивидуального предпринимателя, который, по данным следствия, производил напиток в Красноглинском районе Самарской области и поставлял его в торговые точки. Суд отправил его под стражу.

https://ria.ru/20230606/sidr-1876563262.html

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876276347.html

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html

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россия, массовое отравление сидром в россии, происшествия, здоровье - общество, курганская область