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В Удмуртии выросло число людей, отравившихся суррогатным алкоголем - РИА Новости, 07.06.2023
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13:12 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/sidr-1876686584.html
В Удмуртии выросло число людей, отравившихся суррогатным алкоголем
В Удмуртии выросло число людей, отравившихся суррогатным алкоголем - РИА Новости, 07.06.2023
В Удмуртии выросло число людей, отравившихся суррогатным алкоголем
Мужчина с отравлением суррогатным алкоголем поступил в больницу в Ижевске, в его крови обнаружили метанол, сообщила в Telegram-канале вице-премьер правительства РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:12
2023-06-07T13:12
происшествия
массовое отравление сидром в россии
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 7 июн - РИА Новости. Мужчина с отравлением суррогатным алкоголем поступил в больницу в Ижевске, в его крови обнаружили метанол, сообщила в Telegram-канале вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. Ранее в Удмуртии сидром отравились два человека, одного спасти медики не смогли. &quot;В токсикологическое отделение городской клинической больницы 6 поступил 41-летний пациент с признаками отравления суррогатным алкоголем. В его крови обнаружен метанол. Состояние пациента оценивается как тяжелое, у него выявлено расстройство зрения. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь&quot;, - написала Пинчук.По предварительным данным, пострадавший пил из открытой бутылки, которую ему предложил незнакомый мужчина, добавила вице-премьер региона. От употребления разливного сидра самарского производства в России погибли более 30 человек (больше всего в Ульяновской области – 20), еще около 60 лечатся в больницах. Суд арестовал самарского бизнесмена, обвиняемого по делу о некачественном оказании услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
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происшествия, массовое отравление сидром в россии, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Массовое отравление сидром в России, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии выросло число людей, отравившихся суррогатным алкоголем

Вице-премьер Удмуртии Пинчук сообщила об еще одном отравившемся сидром мужчине

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 7 июн - РИА Новости. Мужчина с отравлением суррогатным алкоголем поступил в больницу в Ижевске, в его крови обнаружили метанол, сообщила в Telegram-канале вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.
Ранее в Удмуртии сидром отравились два человека, одного спасти медики не смогли.
«

"В токсикологическое отделение городской клинической больницы 6 поступил 41-летний пациент с признаками отравления суррогатным алкоголем. В его крови обнаружен метанол. Состояние пациента оценивается как тяжелое, у него выявлено расстройство зрения. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написала Пинчук.

По предварительным данным, пострадавший пил из открытой бутылки, которую ему предложил незнакомый мужчина, добавила вице-премьер региона.
От употребления разливного сидра самарского производства в России погибли более 30 человек (больше всего в Ульяновской области – 20), еще около 60 лечатся в больницах. Суд арестовал самарского бизнесмена, обвиняемого по делу о некачественном оказании услуг.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.
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