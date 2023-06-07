https://ria.ru/20230607/sidr-1876686584.html
В Удмуртии выросло число людей, отравившихся суррогатным алкоголем
В Удмуртии выросло число людей, отравившихся суррогатным алкоголем - РИА Новости, 07.06.2023
В Удмуртии выросло число людей, отравившихся суррогатным алкоголем
Мужчина с отравлением суррогатным алкоголем поступил в больницу в Ижевске, в его крови обнаружили метанол, сообщила в Telegram-канале вице-премьер правительства РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:12
2023-06-07T13:12
2023-06-07T13:12
происшествия
массовое отравление сидром в россии
удмуртская республика (удмуртия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839228237_0:222:3212:2029_1920x0_80_0_0_b33917f41da70202d847bbf4faa230dd.jpg
УФА, 7 июн - РИА Новости. Мужчина с отравлением суррогатным алкоголем поступил в больницу в Ижевске, в его крови обнаружили метанол, сообщила в Telegram-канале вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. Ранее в Удмуртии сидром отравились два человека, одного спасти медики не смогли. "В токсикологическое отделение городской клинической больницы 6 поступил 41-летний пациент с признаками отравления суррогатным алкоголем. В его крови обнаружен метанол. Состояние пациента оценивается как тяжелое, у него выявлено расстройство зрения. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написала Пинчук.По предварительным данным, пострадавший пил из открытой бутылки, которую ему предложил незнакомый мужчина, добавила вице-премьер региона. От употребления разливного сидра самарского производства в России погибли более 30 человек (больше всего в Ульяновской области – 20), еще около 60 лечатся в больницах. Суд арестовал самарского бизнесмена, обвиняемого по делу о некачественном оказании услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839228237_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_6335098b778811c748c4cd5e012325ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, массовое отравление сидром в россии, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Массовое отравление сидром в России, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии выросло число людей, отравившихся суррогатным алкоголем
Вице-премьер Удмуртии Пинчук сообщила об еще одном отравившемся сидром мужчине
УФА, 7 июн - РИА Новости.
Мужчина с отравлением суррогатным алкоголем поступил в больницу в Ижевске, в его крови обнаружили метанол, сообщила в Telegram-канале
вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.
Ранее в Удмуртии сидром отравились два человека, одного спасти медики не смогли.
«
"В токсикологическое отделение городской клинической больницы 6 поступил 41-летний пациент с признаками отравления суррогатным алкоголем. В его крови обнаружен метанол. Состояние пациента оценивается как тяжелое, у него выявлено расстройство зрения. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написала Пинчук.
По предварительным данным, пострадавший пил из открытой бутылки, которую ему предложил незнакомый мужчина, добавила вице-премьер региона.
От употребления разливного сидра самарского производства в России погибли более 30 человек (больше всего в Ульяновской области – 20), еще около 60 лечатся в больницах. Суд арестовал самарского бизнесмена, обвиняемого по делу о некачественном оказании услуг.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.
Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России