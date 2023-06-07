https://ria.ru/20230607/sidr-1876686584.html

В Удмуртии выросло число людей, отравившихся суррогатным алкоголем

В Удмуртии выросло число людей, отравившихся суррогатным алкоголем - РИА Новости, 07.06.2023

В Удмуртии выросло число людей, отравившихся суррогатным алкоголем

Мужчина с отравлением суррогатным алкоголем поступил в больницу в Ижевске, в его крови обнаружили метанол, сообщила в Telegram-канале вице-премьер правительства РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T13:12

2023-06-07T13:12

2023-06-07T13:12

происшествия

массовое отравление сидром в россии

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 7 июн - РИА Новости. Мужчина с отравлением суррогатным алкоголем поступил в больницу в Ижевске, в его крови обнаружили метанол, сообщила в Telegram-канале вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. Ранее в Удмуртии сидром отравились два человека, одного спасти медики не смогли. "В токсикологическое отделение городской клинической больницы 6 поступил 41-летний пациент с признаками отравления суррогатным алкоголем. В его крови обнаружен метанол. Состояние пациента оценивается как тяжелое, у него выявлено расстройство зрения. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написала Пинчук.По предварительным данным, пострадавший пил из открытой бутылки, которую ему предложил незнакомый мужчина, добавила вице-премьер региона. От употребления разливного сидра самарского производства в России погибли более 30 человек (больше всего в Ульяновской области – 20), еще около 60 лечатся в больницах. Суд арестовал самарского бизнесмена, обвиняемого по делу о некачественном оказании услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, массовое отравление сидром в россии, удмуртская республика (удмуртия)