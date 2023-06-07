https://ria.ru/20230607/shveytsariya-1876812335.html
СМИ: в Швейцарии украинца поймали на перевозке денег для закупки оружия
СМИ: в Швейцарии украинца поймали на перевозке денег для закупки оружия - РИА Новости, 07.06.2023
СМИ: в Швейцарии украинца поймали на перевозке денег для закупки оружия
Швейцарские органы расследуют дело в отношении украинца, который перевез через страны Европы более 3 миллионов евро, предназначенных для закупки оружия для... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:24
2023-06-07T20:24
2023-06-07T20:24
в мире
украина
швейцария
тичино (кантон)
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ЦЮРИХ, 7 июн – РИА Новости. Швейцарские органы расследуют дело в отношении украинца, который перевез через страны Европы более 3 миллионов евро, предназначенных для закупки оружия для Украины, сообщает местная газета Neue Zürcher Zeitung. По данным издания, украинца, который передвигался на авто с литовскими номерами, задержали в начале апреля в швейцарском кантоне Тичино на границе с Италией. Пограничники нашли у мужчины в машине более 172 тысяч евро. По данным прокуратуры Тичино, задержанный назвал себя членом сети добровольцев, закупающих по всей Европе оружие для Украины. "Его задачей было перевозить деньги и распределять их в различных европейских странах. В течение последних четырех месяцев он совершал такие поездки примерно раз в неделю и каждый раз распределял около 200 тысяч евро. В общей сложности, по данным прокуратуры Тичино, речь идет о 3,2 миллиона евро. Предположительно, были закуплены винтовки, приборы ночного видения и беспилотники", - пишет газета. Сообщается, что обвиняемый ранее работал в правоохранительных органах Украины и смог договориться с украинскими таможенниками о том, чтобы его беспрепятственно пропускали через границу. По данным издания, на каждую европейскую страну приходится "от десяти до пятнадцати таких украинских добровольцев". Сначала прокуратура Тичино возбудила дело об отмывании денег и финансировании терроризма, позднее еще одно – о нарушении закона о военных материалах. Как напоминает газета, согласно швейцарскому законодательству, "любой, кто участвует в финансировании или посредничестве в финансировании незаконной сделки с военными материалами, наказывается тюремным заключением на срок до трех лет или штрафом". Как уточняется, прокуратура Тичино ходатайствовала о передаче дела в федеральное ведомство, однако этот запрос был отклонен. Позднее Федеральный уголовный суд Швейцарии пришел к выводу, что именно Генеральная прокуратура страны должна заняться этим делом, в том числе "расследовать признаки того, что добровольцы с Украины перевозят через Швейцарию миллионы евро для закупки оружия".
https://ria.ru/20230607/prava-1876811893.html
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876695789.html
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в мире, украина, швейцария, тичино (кантон)
В мире, Украина, Швейцария, Тичино (кантон)
СМИ: в Швейцарии украинца поймали на перевозке денег для закупки оружия
NZZ: в Швейцарии расследуют дело против украинца, перевозившего деньги для закупки оружия
ЦЮРИХ, 7 июн – РИА Новости.
Швейцарские органы расследуют дело в отношении украинца, который перевез через страны Европы более 3 миллионов евро, предназначенных для закупки оружия для Украины, сообщает местная газета Neue Zürcher Zeitung
.
По данным издания, украинца, который передвигался на авто с литовскими номерами, задержали в начале апреля в швейцарском кантоне Тичино
на границе с Италией
. Пограничники нашли у мужчины в машине более 172 тысяч евро. По данным прокуратуры Тичино, задержанный назвал себя членом сети добровольцев, закупающих по всей Европе оружие для Украины.
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"Его задачей было перевозить деньги и распределять их в различных европейских странах. В течение последних четырех месяцев он совершал такие поездки примерно раз в неделю и каждый раз распределял около 200 тысяч евро. В общей сложности, по данным прокуратуры Тичино, речь идет о 3,2 миллиона евро. Предположительно, были закуплены винтовки, приборы ночного видения и беспилотники", - пишет газета.
Сообщается, что обвиняемый ранее работал в правоохранительных органах Украины и смог договориться с украинскими таможенниками о том, чтобы его беспрепятственно пропускали через границу. По данным издания, на каждую европейскую страну приходится "от десяти до пятнадцати таких украинских добровольцев".
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Сначала прокуратура Тичино возбудила дело об отмывании денег и финансировании терроризма, позднее еще одно – о нарушении закона о военных материалах. Как напоминает газета, согласно швейцарскому законодательству, "любой, кто участвует в финансировании или посредничестве в финансировании незаконной сделки с военными материалами, наказывается тюремным заключением на срок до трех лет или штрафом".
Как уточняется, прокуратура Тичино ходатайствовала о передаче дела в федеральное ведомство, однако этот запрос был отклонен. Позднее Федеральный уголовный суд Швейцарии пришел к выводу, что именно Генеральная прокуратура страны должна заняться этим делом, в том числе "расследовать признаки того, что добровольцы с Украины перевозят через Швейцарию миллионы евро для закупки оружия".
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