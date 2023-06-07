https://ria.ru/20230607/shtraf-1876650230.html

ФАС оштрафовала "Пятерочку"

ФАС оштрафовала "Пятерочку" - РИА Новости, 07.06.2023

ФАС оштрафовала "Пятерочку"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу магазина торговой сети "Пятерочка" о скидках пенсионерам, распространяемую в эфире "Первого... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:46

2023-06-07T10:46

2023-06-07T10:46

россия

пятерочка (сеть магазинов)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151963/74/1519637497_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a291deea8144929246810c240ddf3fc.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу магазина торговой сети "Пятерочка" о скидках пенсионерам, распространяемую в эфире "Первого канала" и "России-1", ненадлежащей и наложила на компанию штраф, сообщила служба. "Антимонопольная служба возбудила в отношении ООО "Агроторг"(торговая сеть "Пятерочка") дело по признакам нарушения рекламного законодательства, а затем дело об административном правонарушении. По итогам рассмотрения дел реклама была признана ненадлежащей, рекламодателю ООО "Агроторг" выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Компании назначен штраф в 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. ФАС поясняет, что реклама магазина торговой сети "Пятерочка" в видеоролике дает потребителям основания полагать, что акция "Пенсионерам скидки" распространяется на все товары в магазинах торговой сети. Однако скидка действовала только в отношении отдельных категорий товаров. Полная информация об условиях акции сообщалась на официальном сайте ретейлера и в дисклеймерах к рекламе. При этом текст дисклеймеров был выполнен мелким шрифтом и демонстрировался в рекламном видеоролике в течение короткого времени. Таким образом, существенная для потребителей информация обо всех условиях акции присутствовала в рекламе формально и не могла быть ими воспринята в полной мере из-за мелкого шрифта и краткого времени показа.

https://ria.ru/20230530/shtraf-1875087458.html

https://ria.ru/20230530/sberbank-1875059300.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, пятерочка (сеть магазинов), федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика