https://ria.ru/20230607/shtraf-1876650230.html
ФАС оштрафовала "Пятерочку"
ФАС оштрафовала "Пятерочку" - РИА Новости, 07.06.2023
ФАС оштрафовала "Пятерочку"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу магазина торговой сети "Пятерочка" о скидках пенсионерам, распространяемую в эфире "Первого... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:46
2023-06-07T10:46
2023-06-07T10:46
россия
пятерочка (сеть магазинов)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу магазина торговой сети "Пятерочка" о скидках пенсионерам, распространяемую в эфире "Первого канала" и "России-1", ненадлежащей и наложила на компанию штраф, сообщила служба. "Антимонопольная служба возбудила в отношении ООО "Агроторг"(торговая сеть "Пятерочка") дело по признакам нарушения рекламного законодательства, а затем дело об административном правонарушении. По итогам рассмотрения дел реклама была признана ненадлежащей, рекламодателю ООО "Агроторг" выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Компании назначен штраф в 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. ФАС поясняет, что реклама магазина торговой сети "Пятерочка" в видеоролике дает потребителям основания полагать, что акция "Пенсионерам скидки" распространяется на все товары в магазинах торговой сети. Однако скидка действовала только в отношении отдельных категорий товаров. Полная информация об условиях акции сообщалась на официальном сайте ретейлера и в дисклеймерах к рекламе. При этом текст дисклеймеров был выполнен мелким шрифтом и демонстрировался в рекламном видеоролике в течение короткого времени. Таким образом, существенная для потребителей информация обо всех условиях акции присутствовала в рекламе формально и не могла быть ими воспринята в полной мере из-за мелкого шрифта и краткого времени показа.
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россия, пятерочка (сеть магазинов), федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Россия, Пятерочка (сеть магазинов), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
ФАС оштрафовала "Пятерочку"
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала "Пятерочку" за ненадлежащую рекламу на ТВ
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу магазина торговой сети "Пятерочка" о скидках пенсионерам, распространяемую в эфире "Первого канала" и "России-1", ненадлежащей и наложила на компанию штраф, сообщила служба.
"Антимонопольная служба возбудила в отношении ООО "Агроторг"(торговая сеть "Пятерочка") дело по признакам нарушения рекламного законодательства, а затем дело об административном правонарушении. По итогам рассмотрения дел реклама была признана ненадлежащей, рекламодателю ООО "Агроторг" выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Компании назначен штраф в 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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ФАС поясняет, что реклама магазина торговой сети "Пятерочка" в видеоролике дает потребителям основания полагать, что акция "Пенсионерам скидки" распространяется на все товары в магазинах торговой сети. Однако скидка действовала только в отношении отдельных категорий товаров. Полная информация об условиях акции сообщалась на официальном сайте ретейлера и в дисклеймерах к рекламе.
При этом текст дисклеймеров был выполнен мелким шрифтом и демонстрировался в рекламном видеоролике в течение короткого времени.
Таким образом, существенная для потребителей информация обо всех условиях акции присутствовала в рекламе формально и не могла быть ими воспринята в полной мере из-за мелкого шрифта и краткого времени показа.